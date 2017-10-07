قم میزبان دور برگشت لیگ برتر فوتسال امید شد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از کش و قوس‌های فراوان و رقابت چند شهر برای میزبانی از دور برگشت لیگ برتر فوتسال امید، کمیته فوتسال اعلام کرد دور برگشت لیگ برتر فوتسال امید در گروه‌های ۲ گانه در شهرهای قم و رشت برگزار می‌شود.



رقابت‌های لیگ برتر فوتسال امید در ۲ گروه برگزار می‌شود که دور رفت آن چندی پیش به انجام رسید و ۲ نماینده فوتسال قم در مشهد مسابقات خود را برگزار کردند که تیم هیئت فوتبال قم قهرمان دور رفت شد و تیم آتلیه طهران قم در جایگاه دوم قرار گرفت.



فرش آرا مشهد، گیتی پسند اصفهان، آتلیه طهران قم، طاها تنکابن، ماهان تندیس قم، پرسپولیس خوزستان و مقاومت قزوین تیم‌های حاضر در این گروه بودند که برای دور برگشت شهرهای قم، اهواز، قزوین و اصفهان تقاضای میزبانی دادند و بر سر کسب این موقعیت با هم رقابت کردند.



سرانجام با انجام قرعه کشی، شهر قم به عنوان میزبان این مسابقات انتخاب شد و بدین ترتیب تیم‌های حاضر در این مرحله راهی قم می‌شوند تا به صورت دوره‌ای و همه روزه مسابقات خود را در سالن شهید حیدریان قم به انجام برسانند.

با توجه به حضور ۲ تیم قمی در این گروه، میزبانی قم از این مسابقات سبب افزایش شانس صعود تیم‌های قمی به مرحله بعد و جمع ۴ تیم برتر فوتسال امید ایران می‌شود اما امور میزبانی نیز بین ۲ تیم تقسیم می‌شود تا هزینه‌های میزبانی برای تیم‌های قمی کاهش یابد.



این در حالی است که تیم آتلیه طهران قم امسال در لیگ برتر امید امور خود را به باشگاه صدرا سیستم واگذار کرده و امور تیم امید این باشگاه توسط صدرا سیستم انجام می‌شود اما در تیم هیئت فوتبال قم، شرایط مالی نابسامان است و ناصر شریفی مدیر این تیم بارها شرایط مالی این تیم را نگران کننده توصیف کرده است.