به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «بکت» به کارگردانی مرتضی میر منتظمی با بازی داریوش موفق، عباس جمالی، علی نجفی، فراز سرابی، مجید آهنگران، سپیده صباغ، عزالدین توفیق، ساغر شکوری، علی آرتین، مریم شجاعی، رضا درویش و مهدی میراکبری ساعت ۲۰:۳۰ روز پنجشنبه ۱۳ مهر در سالن ناظر زاده کرمانی اجرای عمومی خود را آغاز کرد.

همچنین نمایش «اسطوره می‌شوم» به کارگردانی رویا نونهالی با بازی روزبه مهر، مروارید مهر، پیروز مهاجری، برزو مهر، گلنار مهاجری، حمیرا نونهالی، پیران مهاجری و رویا نونهالی نیز ساعت ۲۱ در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر اجرای عمومی خود را آغاز کرد.