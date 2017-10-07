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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۲

ساعت اتمی ۶ برابر دقیق تر تولید شد

ساعت اتمی ۶ برابر دقیق تر تولید شد

محققان آمریکایی با کمک فناوری دقت ساعت های اتمی را ۶ برابر بیشتر از نمونه های فعلی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترند،  ساعت های اتمی نخستین بار در سال ۱۹۴۸ ساخته شدند و دقیق ترین ابزار سنجش زمان در جهان به حساب می آیند. اما طرحی جدید با کمک فناوری دقت این ساعت ها را بیش از پیش افزوده است.

در طرح جدید محققان انسیستو ملی استاندارد و فناوری آمریکا اتم های استرانیوم (که برای اندازه گیری زمان به کار می روند) درون یک مکعب سه بعدی کوچک قرار دادند که تراکم آن هزار برابر ساعت های اتمی تک بعدی است. در مرحله بعد محققان با استفاده از لیزرهای فوق ثابت رفتار گازهای کوانتومی را هماهنگ کردند تا یک دستگاه زمان سنج عملی بسازند.

نتیجه حاصل دقیق ترین مترونوم جهان است که زمان را ۶ برابر دقیقتر از نمونه های قبلی نشان می دهد.

جون یی فیزیکدان انسیستو ملی استاندارد و فناوری آمریکا در این باره می گوید: تنها محدودیت میزان صحت سنجش زمان در دستگاه ما  به  قوانین  بنیادی طبیعت یعنی مکانیک کوانتومی مربوط می شود. اتم های به کار گرفته شده در این ساعت در وضعیت مکانیک کوانتومی کامل آماده شده اند. هرچقدر از اتم های بیشتری استفاده کنیم، ساعت عملکرد دقیق تری خواهد داشت.

کد مطلب 4106434
شیوا سعیدی

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