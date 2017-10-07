به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد بازسازی عتبات عالیات، مسعود شوشتری در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم اربعین حسینی که با حضور مسئولان ایرانی و عراقی در شهر نجف اشرف برگزار شد افزود: کمیته مشارکتهای مردمی، اسکان و تغذیه اربعین که مدیرت آن با ستاد بازسازی عتبات است، با هماهنگی مسئولان عراقی، مکانهایی را در شهرهای نجف، کربلا و مسیر پیاده روی اربعین جهت برپایی موکب تعیین کرده که فرآیند تحویل زمین به موکبداران ایرانی آغاز شده است.
وی گفت: تا کنون برای یک هزارو۳۰۰موکب، پروانه ویژه موکبداری صادر شده که ستاد بازسازی عتبات متعهد است برای این موکبها، خدماتی مانند آب و برق، ویزا و تسهیلات گمرکی را فراهم کند.
شوشتری اظهار کرد: براساس هماهنگی صورت گرفته با مسئولان گمرک ایران و عراق عملیات انتقال کالاها و اقلام موکبهای ایرانی در قالب ۵هزار دستگاه خودرو باری ساماندهی شده است که از این تعداد۲هزاردستگاه از مرز شلمچه و بقیه از مهران وارد خاک عراق خواهد شد.
جانشین ستاد بازسازی عتبات عالیات با بیان اینکه پیشبینی میشود دمای هوا در ایام اربعین امسال نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد گفت: برنامهریزیهایی در خصوص تامین آب آشامیدنی بستهبندی اندیشیده شده است و افزون بر دستگاههای آب شیرین کن قبلی، یک دستگاه جدید بستهبندی آب در شهر نجف راهاندازی خواهد شد.
شوشتری درباره نحوه مشارکت مردم تصریح کرد: در پاسخ به درخواستهای مکرر مردمی و خیرین جهت تسهیل راهکارهای مشارکت در فیض توسعه عتبات، کد #۱۱۰*۷۸۰* و برای مشارکت در فیض میزبانی زائران اربعین کد #۱۰۴۰*۷۸۰* اختصاص یافته است.
نظر شما