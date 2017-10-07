به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید محمدهادی ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت اعلام کرد: اولین مدرسه بیمارستان در محل بیمارستان حضرت علی اصغر توسط خیریه مهرآیین به بهره برداری رسید.

وی افزود: در روزهای پایانی دولت یازدهم تفاهم نامه ای بین دو وزارت آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی امضا شد که براساس این تفاهم نامه مقرر شد در مراکز درمانی کودکان در سطح کشور که کودکان مبتلا به بیماری های مزمن بستری می شوند و طول درمان در بیمارستان دارند، با مشارکت آموزش و پرورش این مدارس راه اندازی شود.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت با اشاره به این که پنج شنبه دکتر حافظی مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز نیز در این مراسم حضور داشتند، گفت: مجمع خیرین مدرسه ساز توافق کردند که در تمام بیمارستان های کودکان این مدارس را بسازند و در اختیار ما قرار دهند.

دکتر ایازی با اشاره به این که آموزش و پرورش هم متعهد شده است که نیروی معلم را برای این مدارس تامین کند و دراختیار ما قرار بدهد، افزود: انشاالله این مراکز راه اندازی شود و دغدغه ای که خانواده بیماران و کودکان بیمار دارند، برطرف شود.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت در ادامه افزود: براساس این تفاهم نامه امیدواریم که در تمام بیمارستان های کودکان بتوانیم این «مدرسه بیمارستان ها» را راه اندازی بکنیم و با توجه به اینکه در سال ما تعداد قابل توجهی دانش آموز بیمار صعب العلاج داریم وفقط بیماران سرطانی حدود ۱۳۰۰ نفر در سال هستند، بتوانند از خدمات آموزشی این مراکز استفاده بکنند.

دکتر ایازی همچنین گفت: موضوع حائز اهمیت این است که این کار با مشارکت خیرین انجام می شود و مربیان آموزش و پرورش نیز نگاه خیرخواهانه به این موضوع دارند.

وی با اشاره به این که در این مراسم دانش آموزان بیمار و خانواده هایشان نیز شوق زایدالوصفی را از انجام این کار (ساخت مدرسه بیمارستان) داشتند، افزود: یکی از کارهای خوب دیگر نیز ایجاد کتابخانه ای در محل این کلاس ها پیش بینی شده تا دانش آموزان در زمان هایی که می خواهند تخت بیمارستان را ترک کرده تا به محل کلاس ها بروند، بتوانند از کتاب هایی که در این مدرسه است استفاده بکنند.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت با اشاره به این که برنامه های فرهنگی و هنری دیگری نیز برای این مکان پیش بینی شده است، افزود: هنرمندان گروه فتیله نیز در این مراسم شرکت داشتند و قول دادند در برنامه های مختلفی که در مراکز درمانی کودکان برگزار می شود شرکت کنند و برای کودکان برنامه اجرا کنند و همچنین برنامه هایی را که قرار است در صدا و سیما پخش شود را در این مراکز ضبط کنند و از این کودکان در برنامه ها استفاده کنند.

دکتر ایازی در پایان گفت: امیدوارم این کمبودی که ما در حاشیه درمان کودکان داشتیم با مشارکت خیرین و آموزش و پرورش بتوانیم جبران کنیم و دغدغه ای که خانواده این کودکان داشتند، برطرف شود.