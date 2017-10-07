رقابت ۶ گزینه برای شهرداری بیرجندادامه دارد/شورا:هنوز فرصت داریم

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم تقی زاده صبح شنبه در ابتدای جلسه شورای شهر بیرجند در پاسخ به خبرنگاران اظهار داشت: شورا برای انتخاب شهردار یک بازه زمانی سه ماهه از ابتدای شهریور ماه تا آبان ماه در اختیار دارد.

وی با اشاره به اینکه در ابتدای آغاز فعالیت شورا قرار بر این شد ظرف ۴۵ روز شهردار انتخاب شود، بیان کرد: ضمن اینکه مراحلی برای روند اداری معرفی به مراجع قانونی نیاز است که آن بازه هم در نظر گرفته شد.

رئیس شورای شهر بیرجند با بیان اینکه در این راستا مصادیقی از سوی شهروندان و اعضا شورا مطرح شد، عنوان داشت: تمام این پیشنهادات در جلسات شورا مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

تقی زاده ادامه داد: در این راستا برخی اشخاص حقیقی و حقوقی از معتمدین شهر به شورا دعوت شدند تا در این روند اظهار نظر داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه بالغ بر ۳۰ مصداق در جلسات شورا مورد بررسی قرار گرفت، افزود: این افراد بعد از بررسی به رأی گیری گذاشته شدند تا نفرات کاهش پیدا کند و به افرادی برسیم که برای ارائه برنامه ها به جلسه شورا دعوت شوند.

رئیس شورای شهر بیرجند با بیان اینکه اغلب مصادیق بومی شهرستان و استان بودند و تعدادی هم تجربه های موفق در شهرهای بزرگ تر را داشتند، بیان کرد: با تمام این مصادیق تماس گرفته شد برخی به علت مشکلات خانوادگی، عدم استقرار و یا فعالیت در مسئولیت های مهم تر حاضر به پذیرش مسئولین شهرداری نشدند.

تقی زاده اضافه کرد: بعد از معرفی مصادیق به دلیل اینکه در برخی موارد رأی اعضا به یکدیگر نزدیک بود مقرر شد که همه این افراد برای ارائه برنامه ها و مطالب خود به شورا دعوت شوند.

وی ادامه داد: در حال حاضر شش کاندید از جمله آقای کمیلی دوست، عظیمی زاده، رادنیا، رونقی، بیجاری و حمیدرضا امینی است که برنامه این است که دعوت بیشتری انجام نشود.

رئیس شورای شهر بیرجند تاکید کرد: با این وجود اگر طی چند روز آینده فرد شاخص، با تجربه و روزمه قوی تر معرفی شود تصمیم عقلایی خواهد بود که شورا از فرصت قانونی خود استفاده کند و دقت بیشتری موضوع بررسی شود.

تقی زاده با تأکید بر اینکه انتخاب شهردار به معنی سرنوشت شهر و اداره امور شهری برای چهار سال خواهد بود، بیان داشت: نمی خواهیم با رویکرد جناحی و سیاسی فرد انتخاب شود و افرادی که هم گزینه هستند این را نشان می دهد.

تقی زاده اضافه کرد: هرچند در حال حاضر امور شهری روی زمین باقی نماینده و اختیارات سرپرست محدود نشده و شهرداری کار خود را انجام می دهد.

رئیس شورای شهر بیرجند بیان داشت: سعی شده با نگاه وسعت نگرانه نسبت به آینده شهر افراد به شورا دعوت شوند و مورد بررسی قرار گیرند.

وی با تأکید بر اینکه استفاده از بازه قانونی انتخاب شهردار برای این است که انتخاب شهردار شتاب زده نباشد، بیان کرد: همه افرادی که به عنوان کاندید به شورا دعوت شده بودند برنامه ها و دیدگاه های خوبی بودند و عدم انتخاب به این معنا نیست که برنامه های این افراد قانع کننده نبوده و یا انتظارات شورا را برآورد نکرده است، اما برای رعایت احتیاط و اتخاذ تصمیم بهترنظر بر این شد از فرصت قانونی استفاده کنیم.

رئیس شورای شهر بیرجند تأکید کرد: اختلاف نظر خاصی بیان اعضا شورا برای انتخاب شهردار وجود ندارد.

تقی زاده در مورد دلیل عدم دعوت خبرنگاران به جلسات بررسی برنامه های کاندیداها نیز گفت: با توجه به سیل تخریبی که وجود دارد برای تکریم اشخاص تصمیم گرفته شد جلسات بدون حضور خبرنگاران باشد.