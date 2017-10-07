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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۰:۲۴

خنثی سازی عملیات انتحاری داعش در جنوب استان الانبار

خنثی سازی عملیات انتحاری داعش در جنوب استان الانبار

رسانه های عراقی به نقل از منابع امنیتی خبر دادند که یک حمله تروریستی داعش به ایستگاه راه آهن در جنوب الانبار خنثی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «فرات نیوز»، نیروهای امنیتی عراق اعلام کردند که یک حمله انتحاری در جنبو شهر «عنه» در جنوب استان الانبار را خنثی کرده اند.

گروه رسانه جنگی با صدور بیانیه ای اعلام کرد که سه تروریست انتحاری که قصد داشتند وارد ایستگاه قطار «الفیحمی» در جنوب عنه شوند، به وسیله نیروهای امنیتی شناسایی و به هلاکت رسیدند.

شهر عنه یکی از شهرهایی است که نیروهای امنیتی اخیرا موفق به آزادی آن شده و پرچم عراق را در ساختمان های دولتی آن به اهتزاز در آورده بودند.

نیروهای امنیتی اخیرا موفق شده بودند با حملات پراکنده تروریست های داعش به غرب الانبار مقابله کنند و ده ها تروریست داعشی را به هلاکت برسانند.

کد مطلب 4106456

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