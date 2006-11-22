عدالت در توزیع شیر مدرسه رعایت نمی شود

کارشناس بهداشت اداره آموزش و پرورش شهرستان ساوجبلاغ در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت: اجرای طرح توزیع شیر از بیستم آبان امسال در ساوجبلاغ آغاز شده و تاکنون یک چهارم دانش آموزان موفق به دریافت شیر رایگان شده اند.

مهین دلجو افزود: طرح توزیع شیر رایگان به دلیل محدودیت های موجود هم اکنون با اولویت بندی آغاز شده و ابتدا در خصوص دانش آموزان دختر ابتدایی و راهنمایی و پسرانه ابتدایی در مراکز شبانه روزی و نمونه به اجرا درآمده است.

این مسئول تصریح کرد: در طرح توزیع شیر مدرسه ، عدالت کافی رعایت نمی شود زیرا گروهی از دانش آموزان ساوجبلاغی به تازگی به جمع دریافت کنندگان شیر پیوسته اند در حالی که در تهران طرح از مدتی پیش آغاز شده و این در حالی است که اصل تولید و تهیه شیر در نقاطی مانند ساوجبلاغ صورت می گیرد.

دلجو خاطر نشان کرد: توزیع شیر بر اساس سهمیه تخصیص داده شده به آموزش و پروش ساوجبلاغ صورت می گیرد و امکان توزیع شیر بیش از سهمیه وجود ندارد.

وی ادامه داد: این طرح با همکاری شبکه بهداشت و نماینده آموزش و پرورش اجرا می شود و در 70 نوبت تا پایان اسفندماه ادامه دارد .

به گزارش مهر ، حدود 40 هزار دانش آموز در شهرستان 230 هزار نفری ساوجبلاغ در 65 کیلومتری غرب تهران در مقاطع مختلف مشغول به تحصیل هستند.