مذاکره برای بازگشت آموزشکده های فنی و حرفه ای به آموزش و پرورش

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا عظمتی در برنامه پرسشگر درباره چالشهای تربیت دبیر فنی در نظام آموزشی گفت: عمده تمرکز دانشگاه شهید رجایی بر آموزشهای فنیوحرفهای است و به طور متوسط سالانه ۷۵۰ نفر فارغ التحصیل می شوند. این دانشگاه در حوزه فنیوحرفهای با تربیت هنرآموزان از طریق برنامههای درسی، دانش تعلیم و تربیت را نیز آموزش میدهد.
رئیس دانشگاه شهید رجایی افزود: خروجی فنیوحرفهای در سه شکل از جمله خروجی که هنرستانها تربیت میکنند و تکنسین درجه دو محسوب میشوند، تکنسینهای تربیت شده توسط دانشگاه فنیوحرفهای و بخشی را نیز سازمان آموزش فنیوحرفهای تربیت میکند است. دانشگاه شهید رجایی نیز معلمانی را آماده میکند که تکنسینهای درجه دو را تربیت میکنند.
عظمتی با بیان اینکه مشکل مهم ما تربیت ۲۵ هزار نیرویی است که باید تا سال ۱۴۰۰ به آن دست یابیم، بیان کرد: امیدواریم با تعاملات برقرار شده و حمایت مجلس بتوانیم آموزشکدههای فنی را باز پس بگیریم چرا که دوره یک ساله برای تربیت نیرو یک مُسکن است و ما در کنار دوره چهار ساله دوره دو ساله را پیشنهاد میکنیم.
وی تاکید کرد: برای هدایت ۵۰ درصد دانشآموزان به شاخه فنیوحرفهای و کاردانش به سه هزار و ۵۰۰ هنرستان نیاز داریم.
دانشگاه فنیوحرفهای سالانه ۴۵ هزار فارغ التحصیل دارد
در ادامه برنامه پرسشگر، ناصر شمس، رئیس دانشگاه فنیوحرفهای نیز بیان کرد: این دانشگاه میتواند در بخش تربیت نیروی استادکار به آموزش و پرورش کمک کند. روند کشور به سوی تحصلات تکمیلی است، این در حالی است که بیش از ۷۰ درصد فارغ التصحیلات دانشگاه فنی و حرفهای وارد بازار کار میشوند.
وی افزود: دانشگاه فنیوحرفهای سالانه ۴۵ هزار فارغ التحصیل دارد، این دانشگاه میتواند در کنار دانشگاه شهید رجایی به کمک آموزشوپرورش بیاید اما در این رابطه نیازمند یک کار اساسی هستیم و دولت باید سیاستگذاری لازم را در این رابطه انجام دهد.
رئیس دانشگاه فنیوحرفهای عنوان کرد: بیش از ۱۲۰۰ کارگاه داریم و اکثر تجهیزات دانشگاه قدیمی است، تعداد نیروهای قراردادی بیش از نیروهای رسمی است که این نیروها از ۷ سال تا ۲۵ سال سابقه دارند.
وی با بیان اینکه تعداد هیئت علمی دانشگاه فنیوحرفهای بسیار اندک است گفت: حدود ۲ هزار عضو هیئت علمی داریم. سرانه ما به ازای ۲۰۰ هزار دانشآموز ۵۰۰ میلیارد است و به ازای هر دانشجو دو میلیون و ۵۰۰ سرانه داریم
وی تا کید کرد: دانشگاه فنیوحرفهای که چند سالی است زیر مجموعه وزارت علوم قرار گرفته هنوز نیازهایش تامین نشده است و برای تحقق اهداف برنامه ششم توسعه نیاز به حمایت داریم.
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