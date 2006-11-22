به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته سیاسی انجمن روزنامهنگاران مسلمان اعلام کرد که میزگرد سیاسی با موضوع "انتخابات شوراها" با حضور الیاس نادران نماینده تهران در مجلس و عضو جمعیت ایثارگران و محمد عطریانفر فعال سیاسی و عضو حزب کارگزاران سازندگی به منظور تبیین مسایل سیاسی و ایجاد بستری برای تضارب دیدگاهها در آستانه انتخابات شوراها ، صبح شنبه 4 آذر در محل دفتر این انجمن واقع در خیابان شهید استاد نجاتالهی، خیابان سپند شرقی، پلاک 46 برگزار میشود.
شنبه آینده و از سوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان برگزار میشود؛
مناظره نادران و عطریانفر درباره انتخابات شوراها
میزگرد سیاسی با موضوع "انتخابات شوراها" شنبه 4 آذر با حضور الیاس نادران و محمد عطریانفر در محل دفتر انجمن روزنامهنگاران مسلمان برگزار خواهد شد.
کد مطلب 410652
نظر شما