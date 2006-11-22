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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۳:۱۳

شنبه آینده و از سوی انجمن روزنامه نگاران مسلمان برگزار می‌شود؛

مناظره نادران و عطریانفر درباره انتخابات شوراها

میزگرد سیاسی با موضوع "انتخابات شوراها" شنبه 4 آذر با حضور الیاس نادران و محمد عطریانفر در محل دفتر انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته سیاسی انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان اعلام کرد که میزگرد سیاسی با موضوع "انتخابات شوراها" با حضور الیاس نادران نماینده تهران در مجلس و عضو جمعیت ایثارگران و محمد عطریانفر فعال سیاسی و عضو حزب کارگزاران سازندگی به منظور تبیین مسایل سیاسی و ایجاد بستری برای تضارب دیدگاه‌ها در آستانه انتخابات شوراها ،  صبح  شنبه 4 آذر در محل دفتر این انجمن واقع در خیابان شهید استاد نجات‌الهی، خیابان سپند شرقی، پلاک 46 برگزار می‌شود. 

کد مطلب 410652

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