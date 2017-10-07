دستور معاون وزیر بهداشت برای پیگیری علت فوت دانشجوی شهرکردی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، درپی فوت دانشجویی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دکتر محمد رضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت با صدور پیامی ضمن تسلیت این ضایعه ناگوار، به مسؤولان این دانشگاه دستور داد هرچه سریعتر علت مرگ این دانشجوی جوان را بررسی و گزارش کنند.

در متن پیام دکتر محمدرضا فراهانی معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت آمده است: «انا لله و انا الیه راجعون؛ هر شب که سر بر بالین می‌گذارم با خود می‌گویم آیا امشب همه فرزندان من در خوابگاه‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور وضعیت مناسبی دارند و و با نگرانی وضعیت معیشت آنها به خواب می‌روم. خبر ناگوار درگذشت یکی از دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد بر اثر ایست‌قلبی، قلبم را به درد آورد.»

فراهانی در ادامه این پیام تاکید کرده است: «ضمن عرض تأسف و تسلیت این حادثه ناگوار به جامعه علوم پزشکی کشور و خانواده داغدار این جوان دانشجو، از مسؤولان این دانشگاه اکیداً می‌خواهم هرچه سریعتر علت فوت این دانشجوی عزیز را بررسی و گزارش کنند.»

مرحومه زهره قاسمی دانشجوی دختر دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد شامگاه ۱۴ مهرماه ۹۶ در خوابگاه بهارستان این دانشگاه بر اثر ایست قلبی درگذشت. این دانشجوی جوان که ترم نهم رشته پزشکی بود، دیشب بین ساعات ۲۰ تا ۲۲ در حمام خوابگاه به علت ایست قلبی درگذشت.

پزشکی قانونی هنوز علت مرگ این دانشجوی جوان را اعلام نکرده است و به محض اعلام نظر پزشکی قانونی علت فوق او اعلام خواهد شد.