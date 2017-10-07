ارسال ۶۰ اثر به دبیرخانه جشنواره استانی تئاتر طنز سنقر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی استان کرمانشاه، جمال برفی از ارسال ۳۸ اثر در بخش صحنه ای و١٢اثر در بخش نمایشنامه نویسی خبر داد.

مسئول کمیته اجرایی جشنواره استانی تئاتر طنز ومسابقه نمایش نویسی شهرستان سنقر با عنوان این خبر افزود: که در بخش نمایشنامه نویسی تا اواخر مهرماه فرصت باقیست وعلاقمندان می توانند با ارسال اثر به دبیرخانه در این جشنواره شرکت کنند.

وی همچنین ادامه داد داوری آثار نیز بزودی آغاز خواهد شد و بر طبق گاهشمار جشنواره زمان برگزاری جشنواره نیمه اول آذر ماه خواهد بود.

برفی، برگزاری این جشنواره را با هدف توجه به فرهنگ غنی ایرانی اسلامی و اشاعه وترویج روحیه نشاط وشادابی مبتنی بر اصول اخلاقی جامعه ایرانی اسلامی و کمک به ارتقاء فرهنگ و آداب اجتماعی در میان شهرمندان عنوان کردند.

مسئول کمیته اجرایی جشنواره استانی تئاتر طنز ومسابقه نمایش نویسی شهرستان سنقرگفت: این جشنواره به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان سنقروکلیایی و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، انجمن هنرهای نمایشی استان و نمایندگی انجمن هنرهای نمایشی شهرستان سنقر، استانداری کرمانشاه، فرمانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر سنقر برگزار خواهد شد.