نشست تخصصی «آسیب شناسی کودک آزاری در ایران» در رشت برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «آسیب شناسی کودک آزاری در ایران» با حضور جمعی از اساتید حوزه های اجتماعی و کارشناسان قضائی، در دانشگاه گیلان برگزار می شود.

در این نشست فردین علیخواه عضو هیئت علمی دانشکده جامعه شناسی و سید موسی کافی عضو هیئت علمی دانشکده روان شناسی دانشگاه گیلان، رضا جعفری معاون امور اجتماعی اداره کل بهزیستی گیلان و احمد آقایی معاون قضائی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم اداره کل دادگستری گیلان به عنوان سخنران حاضر می شوند.

این نشست با همکاری معاونت اجتماعی اداره کل بهزیستی گیلان، دفتر انجمن جامعه شناسی ایران در دانشگاه گیلان و کانون آسیب های اجتماعی دانشگاه گیلان در روز دوشنبه ۱۷ مهرماه ساعت ۱۰ صبح در محل تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار می شود.