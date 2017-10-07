۴۵۵ گروه جهادی به مناطق محروم خراسان جنوبی اعزام شدند

محمد زهرایی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام گروه های جهادی به مناطق محروم خراسان جنوبی بیان کرد: در نیمه نخست سال جاری ۴۵۵ گروه جهادی به این مناطق اعزام شده اند.

زهرایی ادامه داد: این گروه ها شامل چهار هزار و ۱۹۲ برادر و سه هزار و ۳۹۲ خواهر هستند.

وی با بیان اینکه از این تعداد پنج گروه شامل ۹۰ برادر و ۸۸ خواهر از جامعه پزشکی اعزام شده اند، گفت: توزیع دارو برای سه هزار و ۲۴۹ نفر، ارائه خدمات دندان پزشکی به چهار هزار و ۴۵۷ نفر و ویزیت عمومی هزارر و ۴۴۰ نفر از جمله خدمات این افراد بوده است.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی از اعزام ۳۳ گروه دانشجویی خبر داد و گفت: این گروه ها شامل ۳۰۳ برادر و ۲۹۳ خواهر بوده اند.

وی با بیان اینکه ۲۴۱ گروه محلات در نیمه نخست سال جاری نیز به اردوهای جهادی اعزام شده اند، افزود: این افراد شامل دو هزار و ۱۵۵ برادر و هزار و ۵۹۰ خواهر هستند.

زهرایی اظهار کرد: همچنین طی نیمه نخست سال جاری چهار گروه مهندسین، ۳۱ گروه بسیج جامعه زنان و پنج گروه طلاب و روحانیون به مناطق محروم خراسان جنوبی اعزام شدند.

وی از اعزام ۱۹ گروه مهمان جهادی به مناطق محروم خراسان جنوبی خبر داد و اظهار کرد: این گروه ها شامل ۶۷ برادر و ۷۰ خواهر می شود.