همایش هفته ایمنی در تنگستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه تنگستان صبح شنبه در همایش هفته ایمنی گفت: ایمنی الفبای زندگی شغلی است که اگر در انجام کار و تلاش در کنار مولفه های دیگر مورد اهمیت قرار گیرد نه تنها ضعف ها را می پوشاند بلکه زمینه رشد و حرکت به جلو و در درجه اهمیت بالاتر صرفه جویی و سرعت عمل بهتر را به دنبال خواهد داشت.

احمد حیدری اظهار داشت: ۲۵۰ میلیون حادثه در کار در سال اتفاق می افتد و در هر هشت ثانیه در جهان یک نفر به دلیل حوادث ناشی از رعایت نکردن ایمنی در کارجان خود را از دست می دهد که این امر خود می‌طلبد که مجموعه‌های مختلف که با کار سر و کار دارند ایمنی را باور داشته باشند.

وی افزود: نگاه ما به ایمنی به عنوان یک فرهنگ است که بایستی در کل جامعه و در مجموعه سپاه و بسیج مورد توجه و اهتمام ویژه قرار گیرد.

حیدری تاکید کرد: ایمنی الفبای زندگی شغلی است که اگر در انجام کار و تلاش در کنار مولفه‌های دیگر مورد اهمیت قرار گیرد نه تنها ضعف‌ها را می‌پوشاند بلکه زمینه رشد و حرکت به جلو و در درجه اهمیت بالاتر صرفه‌جویی و سرعت عمل بهتر را به دنبال خواهد داشت.

وی گفت: بعضی اوقات غرور و ادعاهای بی‌مورد باعث می‌شود که فرد از رعایت ایمنی خودداری کند که این به جز خسران و ضرر چیزی را به دنبال نخواهد داشت.

فرمانده سپاه تنگستان خاطرنشان کرد: سهم اشتباهات انسانی در حوادث نزدیک به ۸۰ درصد است که با توجه به این مطلب می‌طلبد که نیروی انسانی ضمن تعهد به کار و صحیح انجام دادن آن نسبت به تعهداتی که در قبال ایمنی در کار است، با اطلاع‌رسانی و آموزش توسط مجموعه‌های مرتبط با بحث ایمنی توجه و اهتمام لازم داشته باشد.