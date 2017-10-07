تشکیل کمیته حقیقت یاب معدن یورت در هفته آینده

به گزارش خبرنگار مهر، نادعلی اسماعیلی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با تاکید بر اینکه لغو برجام، شرایط را به حالت قبل برنمی گرداند، گفت: اروپایی ها علاقمند به کار در معادن ایران هستند و به نظر نمی وسد دیگر سرایط به حالت قبل از برجام برگردد؛ بنابراین جای نگرانی نیست.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص سهم بخش خصوصی معدنی از فاینانس ها افزود: جهتگیری دولت در تخصیص فاینانس ها حضور حداکثری بخش خصوصی است که بر این اساس، مسئولان بخش معدن مصمم هستند تا کار را با بخش خصوصی پیش برند.

وی تصریح کرد: البته کشوری موفق است که بخش خصوصی موفقی داشته باشد و اقتصادی موفق است که دولت در آن نظارت و راهبری داشته باشد؛ البته در جلسات متعددی که با وزیر جدید صنعت برگزار شده، تاکید بر حضور بخش خصوصی در حوزه معدن و صنایع معدنی است.

اسماعیلی با تشریح جزئیات آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده معدن زمستان یورت نیز گفت: کمیته حقیت یاب در دومین یا سومین جلسه خود به این نتیجه رسید که اتفاقی که در این معدن رخ داده، ناشی از تجمع گاز بوده ولی علت اینکه چرا انفجار رخ داده است، منوط به این بود که لوکوموتیو مربوطه از زیر آوار خارج شود، که خوشبختانه هفته گذشته این لوکوموتیو از زیر آوار خارج شده و بررسی های فنی در مورد آن آغاز شده است.

وی اظهار داشت: هفته گذشته دادستان استان در محل حادثه حضور یافته و بررسی نهایی را صورت داده است و قرار است که ظرف هفته جاری و یا هفته آینده، کمیته حقیقت یاب تشکیل جلسه داده و با توجه به گزارش های جدید تهیه شده، اعلام نظر نماید.

اسماعیلی معتقد است که بیشترین مشکل در بروز چنین حوادثی مرتبط با سهل انگاری است؛ در حالیکه در برخی از معادن، نکات ایمنی به درستی رعایت می شود و سختگیری‌های لازم نیز صورت می‌پذیرد، بنابراین باید در تمامی معادن، ایمنی در رتبه اول آغاز هر کاری باشد.

وی با بیان اینکه به درخواست سازمان نظام مهندسی معدن، از ۵ استان دارای معدن ذغال سنگ کشور، گزارش هایی تهیه شده است؛ گفت: ۱۱۵ معدن در این پنج استان مورد بازرسی قرار گرفته و گزارش آن نیز تهیه شده است، بر این اساس یک گزارش چند صفحه ای هم به وزیر صنعت ارایه داده شده که قرار است از سوی وی، در جلسه هیات دولت نیز طرح و پیشنهادات لازم برای جلوگیری از بروز حوادث مشابه، ارایه گردد.

اسماعیلی گفت: ۸۶ درصد از معادن فعال کشور گازخیز هستند که باید تهویه مناسب داشته باشند و نکات ایمنی در آنها رعایت شود؛ ضمن اینکه توافق شده تا آموزشهای لازم به مهندسان داده شود و چند دوره نیز در ارتباط با معادن ذغال برگزار شود؛ همانطور که اکنون سازمان فنی و حرفه ای و ایمیدرو نیز قراردادی برای آموزش فعالان معدنی دارند.

رئیس سازمان نظام مهندسی معدن، یکی از پتانسیل های معادن ایران را ژئوتوریسم معدنی دانست و خاطرنشان کرد: ایران می تواند از این ظرفیت برای جذب گردشگر استفاده کرده و البته سازمان نظام مهندسی معدن با همکاری سازمان میراث فرهنگی و وزارت امور خارجه، تلاش دارد تا هر جای کشور که پدیده زمین شناسی دارد، با اولویت متخصصان خارج از کشور، به عنوان ژئوتوریسم معدنی آن را فعال کند.

وی با بیان اینکه قانون سرمایه گذاری خارجی ایران می تواند کمک شایانی به سرمایه گذاران کند، گفت: این قانون در صورتی که سرمایه گذار ذخیره کشف کند، حمایت بسیار خوبی را صورت می دهد و می تواند زمینه ساز تشویق سرمایه گذاران خارجی باشد.

وی با بیان اینکه ذخایر طلای کشور بسیار خوب است ولی کشفیات پایین است، افزود: تولید در معادن طلای ایران کاملا اقتصادی است.

ادامه دارد ...