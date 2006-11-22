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۱ آذر ۱۳۸۵، ۱۴:۰۷

محمدرضا لطفی ردیف کمانچه منتشر می کند

محمدرضا لطفی ردیف کمانچه منتشر می کند

ردیف کمانچه "حسین یاحقی" به زودی به صورت صوتی و مکتوب از سوی محمدرضا لطفی _ نوازنده تار ، منتشر می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، این ردیف که در حقیقت پروژه ای تحقیقی است زیرنظر لطفی نت نویسی ، اجرا و در آینده نزدیک به همراه کتاب و ارائه چند قطعه از ویلن (محمد یاحقی) فرزند حسین یاحقی منتشر می شود .

لطفی در این باره به خبرنگار مهر گفت :  حق حسین یاحقی در موسیقی ایرانی به درستی ادا نشده است در حالی که او نقش عمده ای در تاریخ کمانچه نوازی و مدرن گرایی در سبک نوازندگی کمانچه داشته است و فقط بخشی از سبک او را پرویز یاحقی در نوازندگی ویلن استفاده کرده است.

گفتنی است پیش از این لطفی با اظهاراتی که درباره سبک نوازندگی کمانچه بیان داشت ، واکنش برخی از نوازندگان برجسته این سازرا برانگیخت.

کد مطلب 410656

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