محمدرضا لطفی ردیف کمانچه منتشر می کند

به گزارش خبرنگار مهر ، این ردیف که در حقیقت پروژه ای تحقیقی است زیرنظر لطفی نت نویسی ، اجرا و در آینده نزدیک به همراه کتاب و ارائه چند قطعه از ویلن (محمد یاحقی) فرزند حسین یاحقی منتشر می شود .

لطفی در این باره به خبرنگار مهر گفت : حق حسین یاحقی در موسیقی ایرانی به درستی ادا نشده است در حالی که او نقش عمده ای در تاریخ کمانچه نوازی و مدرن گرایی در سبک نوازندگی کمانچه داشته است و فقط بخشی از سبک او را پرویز یاحقی در نوازندگی ویلن استفاده کرده است.

گفتنی است پیش از این لطفی با اظهاراتی که درباره سبک نوازندگی کمانچه بیان داشت ، واکنش برخی از نوازندگان برجسته این سازرا برانگیخت.