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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۹

ضیا هاشمی :

برای دولت مهم است که هرچه سریعتر وزیر علوم معرفی شود

برای دولت مهم است که هرچه سریعتر وزیر علوم معرفی شود

سرپرست وزارت علوم گفت: امیدواریم در طول مهرماه گزینه پیشنهادی برای این وزارتخانه معرفی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدضیاء هاشمی ظهر امروز در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها در دانشگاه تهران در پاسخ به مهر گفت: رئیس جمهور باید گزینه پیشنهادی وزارت علوم را معرفی کنند و من از زمان دقیق معرفی این گزینه اطلاعی ندارم.

وی افزود: امیدوارم هرچه سریعتر گزینه پیشنهادی برای وزارت علوم معرفی شود.

سرپرست وزارت علوم خاطرنشان کرد: گزینه های مختلفی مدنظر رئیس جمهور است که از زوایای مختلف در حال بررسی هستند و رئیس جمهور واقعاً در خصوص این مسئله اهتمام دارند.

هاشمی گفت: برای دولت مهم است که هرچه سریعتر وزیر علوم معرفی شود اما در عین حال این موضوع حساسیت ها و پیچیدگی هایی دارد که این مسئله به گونه ای است که وقتی از ابتدا همراه با بقیه وزرا، گزینه وزارت علوم اعلام نشد قرار شد در فرصت و بررسی کامل، موضوع انجام شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم در طول مهرماه، گزینه پیشنهادی وزارت علوم معرفی شود.

کد مطلب 4106587

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