به گزارش خبرنگار مهر، سیدضیاء هاشمی ظهر امروز در حاشیه مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه ها در دانشگاه تهران در پاسخ به مهر گفت: رئیس جمهور باید گزینه پیشنهادی وزارت علوم را معرفی کنند و من از زمان دقیق معرفی این گزینه اطلاعی ندارم.

وی افزود: امیدوارم هرچه سریعتر گزینه پیشنهادی برای وزارت علوم معرفی شود.

سرپرست وزارت علوم خاطرنشان کرد: گزینه های مختلفی مدنظر رئیس جمهور است که از زوایای مختلف در حال بررسی هستند و رئیس جمهور واقعاً در خصوص این مسئله اهتمام دارند.

هاشمی گفت: برای دولت مهم است که هرچه سریعتر وزیر علوم معرفی شود اما در عین حال این موضوع حساسیت ها و پیچیدگی هایی دارد که این مسئله به گونه ای است که وقتی از ابتدا همراه با بقیه وزرا، گزینه وزارت علوم اعلام نشد قرار شد در فرصت و بررسی کامل، موضوع انجام شود.

وی تصریح کرد: امیدواریم در طول مهرماه، گزینه پیشنهادی وزارت علوم معرفی شود.