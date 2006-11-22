علوم پایه به طور سنتی تحت تأثیر پزشکی است / مشکل علوم پایه ای ها عدم گسترش است

دکتر محمدجواد طهماسبی دیرگانی - رئیس دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: به نظر می رسد از زمانی که مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در آموزش پزشکی ادغام شد، رشته های بالینی مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند.

وی یاد آور شد : همانطور که در جامعه میزان تعداد مطب های پزشکان و متخصصات بیشتر از تعداد مراکز بهداشتی آن هم از نوع دولتی است بنابراین این امر به خودی خود موجب می شود اقبال رشته های بالینی بیش از رشته های علوم پایه باشد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز خاطرنشان کرد: خوشبختانه در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز دانشکده ها به طور یکسان مورد توجه مسئولان دانشگاه قرار می گیرند اما نکته مهم این است که دانشکده های مربوط به رشته های علوم پایه به دلیل جدید التاسیس بودن دارای مشکلات ریشه ای برای گسترش خود هستند.

استادیار فیزیک پزشکی افزود : به دلیل جدید التأسیس بودن رشته های علوم پایه سازمان مدیریت و برنامه ریزی با ایجاد پست های جدید موافقت نمی کند که این امر در عدم گسترش کمی و کیفی رشته های علوم پایه موثر است.