به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سیانانمانی، بانکو سابادل اعلام کرد که هیات مدیره آن تصمیم گرفته است به منظور حفظ منافع مشتریان، سهامداران، و کارکنان، دفترمرکزی قانونی این شرکت را از بارسلونا که پایتخت منطقه کاتالونیاست، خارج کرده و به آلیکانته در جنوب شرقی اسپانیا منتقل کند.
همچنین گزارشات حاکی از این است که کایاکس بانک، که سویمن بانک بزرگ اسپانیا است و نمی از بانکداری منطقه کاتالونیا را در اختیار دارد هم در نظر دارد موقعیت دفتر مرکزی خود را به خارج از این منطقه تغییر دهد.
به دنبال رفراندوم بحثبرانگیز و پراز هرجومرج یکشنبه گذشته که در آن ۲ میلیون کاتالانی رای به خروج از اسپانیا دادند، دولت کاتالونیا در نظر دارد تا همین دوشنبه به صورت یکجانبه استقلال خود از اسپانیا را اعلام کند.
این میتواند منجر با سقوط سودآورترین منطقه اقتصادی اسپانیا شود و کل این کشور را درگیر یک بحران سیاسی کند که نابسامانیهای قانونی بسیاری برای بانکها و تجارتها ایجاد می کند.
روز چهارشنبه سهام بانکداری اسپانیا با نگرانی سرمایهگذاران از این ریسکها، سقوط کرد. البته با انتشار گزارشهایی از برنامه خروج بانکها از این منطقه دوباره سهام رشد کردند.
بانکو سابادل در بیانیه ای اعلام کرد که انتقال دفترمرکزی قانونی این بانک به آلیکانته بدون انتقال کارکنان آن انجام میشود. این بانک که قدمتی ۱۳۵ ساله دارد دفاتر و مراکزی در شهر های مختلف اسپانیا و انگلستان دارد.
شرکتهای دیگری از کاتالونیا با سقوط سهام خود مواجه شده اند.
شرکت بیوتکنولوژی اوریزون ژنومیکس اعلام کرد برای بهبود عملکرد موثر خود و بهتر کردن روابط با سرمایهگذارانش، از بارسلون به مادرید نقل مکان خواهد کرد. پس از این بیانیه سهام این شرکت ۲۹ درصد رشد کرده است.
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