رسوایی اخلاقی نماینده جمهوریخواه کنگره را وادار به استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، «تیم مورفی» نماینده با سابقه جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا و از مخالفان جدی سقط جنین، پس از افشاگری معشوقه‌اش مجبور به استعفا شد.

علت استعفا این بود که مورفی ماه ژانویه گذشته به تصور اینکه معشوقه‌اش از وی باردار شده، از او خواسته بود به بارداری‌اش خاتمه دهد.

پل رایان، رهبر اکثریت جمهوریخواه و رئیس مجلس نمایندگان آمریکا روز جمعه اعلام کرد نامه کناره‌گیری هم حزبی خود را تحویل گرفته و استعفای وی از ۲۱ اکتبر اجرایی خواهد شد.

متن این درخواست در پیامکی که معشوقه او منتشر کرده، آشکار شده است.

تیم مورفی پزشک ۶۵ ساله – که ۱۷ سال به نمایندگی از پنسسیلوانیا در مجلس نمایندگان آمریکا حضور دارد- از مخالفان سقط جنین به شمار می‌آمد. وی اخیراً به طرح جدید قانونی که سقط جنین پس از بیستمین هفته بارداری را ممنوع می کند، رای مثبت داده بود.

رسوایی و جنجال، زمانی آغاز شد که روز سه‌شنبه یک نشریه محلی پنسیلوانیا پیامی از خانم روانشناسی که تیم مورفی با او رابطه داشت منتشر کرد. معشوقه مورفی به وی نوشته بود: «تو برای نشان دادن مواضع ضد سقط جنینت مشکلی نداری در حالیکه هفته پیش از من خواسته بودی تا جنینم را بیاندازم»جالب اینجا است که سرانجام معلوم شد، این خانم باردار نبوده است.

تیم مورفی نوشتن چنین پیامکی را منکر شده و مدعی است که همکارانش با وجود مخالفت او چنین اقدامی کرده اند.

این اولین بار نیست که دوگانگی رفتار یکی از جمهوریخواهان در ارتباط با موضوع سقط جنین رسوایی می آفریند؛ اسکات دجارله نماینده دیگری است که بر اساس خبر چند رسانه آمریکایی در سال ۲۰۰۰ از همسر سابق و معشوقه‌اش خواسته بود سقط جنین کنند. وی هنوز در کنگره نماینده است.