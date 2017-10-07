میزان منابع مالی موردنیاز پروژه همت اعلام شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت در حاشیه بازدید از ادامه پروژه اتوبان همت به کرج که صبح شنبه انجام شد، اظهار کرد: پایان عملیات و زمان بهرهبرداری پروژه ادامه اتوبان همت از منظر مردم به طول انجامیده است.
وی بابیان اینکه طبق اظهارات پیمانکار این پروژه با رفع مشکل نقدینگی، تملک و معارضین مواجه است، گفت: باید ازنظر مالی تدارکات لازم انجام شود.
نوبخت با اشاره به اینکه مقوله مهم بخش فنی و اجرایی این پروژه نیز باید باهم هماهنگ باشند، افزود: بنا شد استاندار البرز بهعنوان نماینده عالی دولت در این موضوع ورود کند.
اراده دولت پشتیبانی از پروژههای بزرگ و راهبردی است
معاون رئیسجمهور با اعلام اینکه باید میزان منابع موردنیاز مطرح شود، گفت: تلاش بر این است که تأمین منابع مالی این پروژه در اولین فرصت صورت گیرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بابیان اینکه اولویت تأمین منابع بر طرحهای اولویتدار است، اظهار کرد: زمانبندی اتمام پروژه ادامه اتوبان همت توسط استاندار البرز برنامهریزی و اعلام خواهد شد.
وی افزود: آنچه امروز میتوان گفت این است اراده دولت پشتیبانی از پروژههای بزرگ و راهبردی است.
اهمت پروژه همت در مهار مشکل ترافیک کرج
نوبخت با اشاره به مشکل تملک و معارضین در پروژه ادامه اتوبان همت، تصریح کرد: با تمام این مسائل جلسات ویژه این مهم برگزار خواهد شد تا پروژه باکیفیت به سرانجام برسد.
معاون رئیسجمهور با تأکید بر اینکه همانطور که پروژه بزرگراه تهران - شمال در ادامه پروژه همت موردتوجه قرار خواهد گرفت، ادامه داد: این پروژهها در بهبود هوا و ترافیک استان تأثیرگذار است.
معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: بدون شک مجموعهای از طرح و پروژهها در کنار هم رفاه مردم را فراهم میکند.
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