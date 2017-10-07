پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی به مدال آوران مسابقات جهانی مهارت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین سازگارنژاد در نشست با اعضای تیم ملی مهارت کشورمان گفت: مسابقات جهانی مهارت فرصت مناسبی برای نمایش صلاحیت ها، دانایی و توانایی نخبگان مهارتی و شناسایی نقاط ضعف و قوت تیم مهارت کشورمان و ارتقای جایگاه ایران در مسابقات آتی است.

وی با تأکید بر نقش اثربخش رسانه های ارتباط جمعی حمایت همه جانبه اصحاب رسانه را در مسابقات جهانی مهارتی پیش رو خواستار شد.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با اشاره به حساسیت مسابقات جهانی مهارت اظهار امیدواری کرد تا شاهد رقابت هایی در فضای عادلانه با میزبانی مبتنی بر اخلاق حرفه ای و عدالت باشیم.

وی افزود: امیدواریم که جوانان ماهر کشورمان با توکل به خداوند در سایه ارزیابی منصفانه و دقت سرعت و با خاطری آسوده مسیر پیروزی را طی کنند.

وی در ادامه از پرداخت تسهیلات ۱۰۰ میلیون تومانی توسط صندوق کارآفرینی امید با بهره ۴ درصد به مدال آوران مسابقات جهانی مهارت پیش رو خبر داد.

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری و رییس محترم جمهور بر مهارت آموزی افزود : خوشبختانه امروز گفتمان مهارت به گفتمان ملی تبدیل شده است.

سازگارنژاد همچنین از تشکیل سازمانی مردم نهاد متعلق به مدال آوران مسابقات جهانی مهارت در ماه های اخیر خبر داد.

وی ضمن تشکر از حمایت های صنایع اظهار امیدواری کرد که صنعت بستری مناسبت تر و بهتر را در تعامل با قهرمانان مهارتی کشور فراهم سازد.

معاون وزیر تعاون بیان داشت: موضوع اشتغال در گروی پیوند صنعت و مهارت پیش می رود که در این بخش نیازمند توسعه تعاملات هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ۳۴ نفر از اعضای تیم ملی مهارت کشورمان در ۲۹ رشته مهارتی برای حضور در چهل و چهارمین دوره مسابقات جهانی مهارت که از ۲۳ تا ۲۶ مهر ماه در ابوظبی بر گزار می شود، معرفی شده اند که در ۲۵ رشته امکان حضور برای رقابت کنندگان کشورمان فراهم شده است.