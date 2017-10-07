سهراب سلیمی کارگردان و بازیگر تئاتر درباره جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی به خبرنگار مهر گفت: محمد چرمشیر بر اساس طرحی از تام استاپارد که توسط زنده‌یاد هوشنگ حسامی با عنوان «آرامش از نوعی دیگر» و توسط علی امینی نجفی با عنوان «صلح انفرادی» ترجمه شده است، بازخوانی ای را انجام و نمایشنامه ای را با عنوان «بوی خواب» نوشته که قرارست این اثر نمایشی را از هفته اول آبان در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببریم.

وی درباره بازیگران این اثر نمایشی افزود: در نمایش «بوی خواب»، مسعود دلخواه، قاسم زارع و شهره سلطانی به ایفای نقش می پردازند.

سلیمی از حمیده صمدی به عنوان دستیار کارگردان، جواد روشن به عنوان مدیر برنامه ریزی، رضا مهدیزاده به عنوان طراح صحنه، ادنا زینلیان به عنوان طراح لباس و ابراهیم اثباتی به عنوان طراح موسیقی «بوی خواب» نام برد.

این کارگردان تئاتر که پیش از این نمایشنامه هایی از اریک امانوئل اشمیت نظیر «نوای اسرارآمیز»، «مهمانسرای دو دنیا» و «عشق لرزه» را به صحنه برده بود، درباره دلیل اجرا نکردن اثری جدید از این نمایشنامه نویس معاصر یادآور شد: آخرین نمایشنامه اشمیت با عنوان «جنایت در تئاتر بولوار» توسط شهلا حائری ترجمه و به دستم رسید که در زمان تصدی آقای پارسایی در اداره کل هنرهای نمایشی این اثر را به شورای نظارت و ارزشیابی ارائه دادم. قرار بود «جنایت در تئاتر بولوار» را در سال ۹۱ در تئاتر شهر اجرا کنم که با تغییر مدیریت در اداره کل هنرهای نمایشی و حضور آقای مسافرآستانه همراه شد سپس این اثر در دست پریسا مقتدی به عنوان رییس تئاتر شهر قرار گرفت و در شورایی که برای تئاتر شهر شکل گرفت، مطرح شد.

وی در پایان عنوان کرد: شورای مجموعه تئاتر شهر با نمایشنامه «جنایت در تئاتر بولوار» مشکل داشت و از من خواست تا نمایشنامه دیگری را ارائه دهم. سال گذشته هم که پیشنهاد اجرای این نمایشنامه را به تئاتر شهر ارائه دادم به من اعلام شد که به دلیل شرایط مالی اثر دیگری را برای اجرا پیشنهاد دهم که در نهایت نمایشنامه «بوی خواب» برای اجرا در نظر گرفته شد.