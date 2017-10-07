بهیاران سنندجی خواستار توجه مدیران به رفع مشکلات این قشر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز جمعی از دانشجویان و آموزش دیدگان دوره بهیاری به ساختمان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان مراجعه کرده و با در دست داشتن بنری با عنوان ما بهیاران یک ساله ای هستیم که وزارت بهداشت دو سال پیش با وعده جذب ۱۰ هزار نفر بهیار شهریه سه میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی را از ما گرفت و نه تنها خبری از استخدام نشد بلکه شرح وظایف ما نیز به کمک بهیار تغییر پیدا کرد و اکنون خواستار خسارت هستیم.

شرح وظایف ما متفاوت با آموزش هایمان است

محمد عزیزی یکی از این بهیاران در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: در سال ۹۴ وزارت بهداشت قول آموزش و استخدام بهیار را در کشور مطرح کرد و در این راستا دوره های آموزشی را بعد از اخذ شهریه برگزار کرد.

وی افزود: با انتشار شرح وظایف بهیاران دوره های آموزشی برگزار شد اما اکنون بهیاران به بیمار بر تبدیل شده و کار های خدماتی انجام می دهند.

این فرد عنوان کرد: آموزشی که به ما داده شد هیچ ربطی به کمک بهیاری ندارد و خواستار درست شدن شرح وظایف و استخدام شدن بهیاران هستیم.

جای سوال جذب برخی بهیاران در کشور

آرش فلکی یکی دیگر از این افراد به خبرنگار مهر، گفت: بعد از طرح آموزش ۱۰ هزار نفر بهیار در کشور شاید هم اکنون تعدادی کمتر از این رقم جذب شده باشند که نحوه جذب این افراد هم خود جای سوال دارد.

وی گفت: بیمارستان بزرگ کوثر در سنندج نیازمند تعداد زیادی بهیار است که هم اکنون شاید ۴۰ نفر بهیار با شرح وظایف کمک بهیار جذب شده اند که خواستار رسیدگی مسئولان هستیم.

از بهیاران به عنوان خدمه استفاده می کنند

یکی دیگر از افراد حاضر در این جمع که نخواست خود را معرفی کند در گفت و گو با خبرنگار مهر، گفت: شرح وظایف بهیاری مشخص و هیچ موقع ما جای پرستاران را نمی گیرم و وظایف مان کمتر از پرستار است.

وی گفت: در آن زمان تعدادی از پرستاران معترض به انجام کار زیاد بودند که وزارت بهداشت برای کمک به آنان طرح آموزش افرادی را به عنوان بهیار و برای کمک به پرستاران مطرح کرد.

وی افزود: در دوره های آموزشی وظایف بهیاران را برای شرکت کنندگان شرح کردند اما اکنون در بیمارستان ها از بهیاران به عنوان بیمار بر و خدمه استفاده می کنند که خواستار پاسخگویی مسئوان در این باره هستیم.

وی گفت : من فرزند یک کارگر هستم و شهریه آن زمان را با پول کارگری تهیه کردم اما اکنون هیچ جوابی در خصوص استخدام به ما نمی دهند و از طرفی شرمنده خانواده نیز شده ام.

گفتنی است، معاون پرستاری وزارت بهداشت اعلام کرده بود که یکی از ۴۵ برنامه این معاونت در سال ۹۴، تربیت و تامین ۱۰ هزار نیروی مهارتی غیر دانشگاهی در گروه پرستاری است.