خبرهای کوتاه از سینمای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، استودیو نیولاین حقوق ساخت فیلم بر اساس مجموعه کتاب های فانتزی "نیکولاس فلامل فناناپذیر" را خرید. این کتاب ها را مایکل اسکات نوشته و در آنها شرح حال دو نوجوان دوقلو را روایت می کند که در پی گمشدن کتاب نیکولاس فلامل، خود را در یک سفر ماجراجویانه بزرگ می یابند. به احتمال زیاد شش فیلم از این مجموعه تولید می شود.

ـ استودیو برادران وارنر از آن هتاوی دعوت کرد در فیلم "اسمارت را بگیر" بازی کند. این اثر اقتباسی از مجموعه کلاسیک دهه 60 است و مضمونی جاسوسی دارد. هتاوی در نقش مامور 99 ظاهر می شود و استیو کارل نقش مکسول اسمارت را بر عهده دارد. فیلمبرداری این اثر ماه مارس آغاز می شود و پیتر سگال برای کارگردانی پشت دوربین قرار می گیرد.

ـ تبلیغات فیلم "هری پاتر و محفل ققنوس" به صورت رسمی با انتشار عکس های این فیلم آغاز شد. در این عکس ها دنیل رادکلیف، هنرپیشه ایفاگر نقش هری پاتر، در کنار کتیلیونگ ظاهر شده است. تریلر این اثر از روز 13 جولای در سالن های سینما به نمایش درمی آید.

ـ ساشا بارون کوهن، هنرپیشه محوری فیلم "بورات"، عنوان گرانقیمت ترین بازیگر انگلستان را از آن خود کرد. این بازیگر با استودیو یونیورسال قراردادی امضاء کرد که طی آن استودیو ملزم به پرداخت دستمزدی بالغ بر 30 میلیون دلار به او شده ست.