فارس قهرمان مسابقات دوچرخه سواری معلولان شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روبط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان، فرهاد عصفوری، رئیس انجمن دوچرخه سواری جانبازان و معلولینگفت: در مسابقات این دوره ۳۳ ورزشکار از ۱۳ استان کشور طی دو روز با هم به رقابت پرداختند و مسابقات در سه رشته به میزبانی زنجان برگزار شد.

وی افزود: به نسبت دوره های قبل شرکت کنندگان جوان تری در مسابقات حضور داشتند و شاهد ثبت رکوردهای خوبی نیز بودیم که با ارتقا همراه بود. ورزشکاران جوان و جدیدی جذب این رشته شده اند که امیدواریم با بیشتر شدن رویدادهای برون مرزی دوچرخه سواری، بتوانیم انگیزه های آنها را حفظ کنیم.

رئیس انجمن دوچرخه سواری خاطر نشان کرد: مسابقات در سه رشته یک کیلومتر، استقامت، تایم تریل انفرادی برگزار شد که البته رقابت های رشته تعقیبی انفرادی نیز به دلیل مناسب نبودن شرایط جوی انجام نشد.

این مسابقات از ۱۲ تا ۱۴ مهر ماه به میزبانی زنجان بر پا بود.

در پایان مسابقات این دوره و با احتساب مجموع امتیازات ورزشکاران تیم های برتر به شرح زیر معرفی شدند:

مقام اول: تیم فارس با ۷۵ امتیاز

مقام دوم: تیم تهران با ۷۱ امتیاز

مقام سوم: تیم آذربایجان شرقی با ۶۲ امتیاز

مقام چهارم: تیم خراسان رضوی ۵۹ امتیاز

مقام پنجم: تیم زنجان با ۵۶ امتیاز

برترین های بخش انفرادی نیز به تفکیک رشته ها به شرح زیر مشخص شدند:

رقابت های بخش یک کیلومتر

کلاس C۱ و C۲

مقام اول: بهرام سلیمانی

مقام دوم: حجت صیاد

مقام سوم: منصور حیدری

کلاس C۳

مقام اول: آرش خزائی

مقام دوم: اسماعیل قاسمی

مقام سوم: حسن اسلام

کلاس C۴

مقام اول: علیرضا قاسمی

مقام دوم: اکبر لطفی

مقام سوم: عباس کشاورز

کلاس C۵

مقام اول: مهدی محمدی

مقام دوم: علی رضایی

مقام سوم: علی سلطانی

رقابت های بخش استقامت

کلاس C۱ و C۲

مقام اول: بهرام سلیمانی

مقام دوم: حجت صیاد

مقام سوم: منصور حیدری

کلاس C۳

مقام اول: آرش خزائی

مقام دوم: اسماعیل قاسمی

مقام سوم: حسن اسلامی

کلاس C۴

مقام اول: علیرضا قاسمی

مقام دوم: اکبر کریمی

مقام سوم: اکبر لطفی

کلاس C۵

مقام اول: مهدی محمدی

مقام دوم: صابر رحیم پور

مقام سوم:علی رضائی

رقابت های بخش تایم تریل انفرادی

کلاس C۱ و C۲

مقام اول: بهرام سلیمانی

مقام دوم: حجت صیاد

مقام سوم: پرهام سیما

کلاس C۳

مقام اول: آرش خزائی

مقام دوم: اسماعیل قاسمی

مقام سوم: حسن اسلامی

کلاس C۴

مقام اول: علیرضا قاسمی

مقام دوم: اکبر کریمی



مقام سوم: مسلم مظفری

کلاس C۵

مقام اول: مهدی محمدی

مقام دوم: علی سلطانی

مقام سوم: علی رضائی