به گزارش خبرنگار مهر، تقی رضایی در حاشیه بازدید رئیس سازمان بودجه و برنامه‌ریزی کشور از ادامه پروژه بزرگراه همت به کرج که صبح شنبه انجام شد، خواستار تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات منظور شده سفر رئیس‌جمهور به البرز برای پروژه‌های عمرانی شد و گفت: بهره‌برداری از پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی مهم البرز نیازمند تخصیص ۱۰۰ درصدی اعتبارات منظور شده در جریان سفر رئیس‌جمهور به استان است.

مدیرکل راه و شهرسازی البرز بابیان اینکه در حالی نیم درصد از راه‌های کشور در البرز است که بیش از ۱۴ درصد بار ترافیکی کشور بر این استان وارد می‌شود، خاطرنشان کرد: ۱۸ درصد که در روزهای پیک و پرترافیک این میزان تا ۱۸ درصد آلودگی‌های زیست‌محیطی و هوایی استان به بحث ترافیک بازمی‌گردد.

رضایی با تأکید بر اینکه امید است اوراق تخصیص داده‌شده برای پروژه همت به اسناد یک‌ساله در خزانه تبدیل شود، ادامه داد: امیدواریم تخصیص اعتبارات پروژه‌های عمرانی استان بر اساس تعهدات سفر استانی رئیس‌جمهور هر چه سریع‌تر انجام گیرد.

همکاری دستگاه قضا برای حل مشکلات پروژه همت

در ادامه این بازدید عزیز اکبریان با اشاره به اینکه بحث معارضین و تملک این پروژه با همکاری دستگاه قضا در حال برطرف شدن است، اظهار کرد: دستگاه قضایی اکنون برای رفع این مشکل اعلام آمادگی کرده است.

نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه رئیس‌کل دادگستری استان ساعت‌ها برای رفع این مشکل جلسه برگزار کرده‌اند، افزود: در رابطه با مصوبات سفر مردم خاطرات تلخی از دوره قبل دارند، اگر مصوبات انجام نشود بستر ناامیدی مردم را به وجود می‌آید.