۲۳۸میلیارد ریال فرش دستبافت از استان زنجان صادر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن جعفری قبل از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی شش ماهه سالجاری ۷ میلیون و ۱۱۵ هزار دلار صادرات فرش استان زنجان بوده که این میزان صادرات فرش نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج درصد افزایش یافته است.

وی اظهار کرد: کشورهای خلیج‌فارس، آلمان، کانادا، روسیه، لبنان، ایتالیا ،کانادا و برزیل مقصد فرش های استان زنجان هستند و ۹۰ درصد فرش دستباف تولیدی زنجان به نام سایر استان‌ها صادر می شود و این در شان استان زنجان نیست.

جعفری تاکید کرد: متاسفانه طی شش ماهه سالجاری صادرات فرش استان زنجان کاهش یافت ولی با برنامه ریزی هایی که در دستور کار است صادرات فرش زنجان طی چند ماه آینده افزایش می یابد.

رئیس اداره فرش سازمان صنعت، معدن وتجارت استان زنجان ابراز کرد: استان زنجان بیش از ۶۰ هزار بافنده داردو بیش از ۹ هزار از این قالی بافان بیمه تامین اجتماعی هستند.

جعفری کیفیت فرش دستباف استان زنجان را بسیار ارزشمند و بی‌نظیر عنوان کرد و گفت: طبیعی بودن مواد پشم و ابریشم و رنگ مورد استفاده در تولیدات فرش زنجان باعث افزایش کیفیت این فرش‌ها می‌شود و در سال ۹۶ برنامه های خوبی برای توسعه صادرات فرش استان زنجان در دستور کار است و در این میان صادرات فرش زنجان توسعه می یابد.

وی افزود: فرش های صادراتی با مبدا تولید زنجان شامل فرش های پشمی قلتوق، بیدگینه، ریزماهی و بومی روستایی است و فرش های ابریشمی صادراتی شامل طرح های گنبدی، خشتی، گل فرنگ، شاه عباسی، لچک ترنج، اسلیمی است.