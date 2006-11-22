"شیدا" تکثیر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، گروه شیدای بانوان که هم اینک مشغول تمرین است ، قرار است قطعات بی کلام، از ساخته های لطفی را اجرا کند و اجراهای با کلام این گروه با همکاری خواننده مرد انجام شود.همچنین گروه "شیدای جوان " در دی ماه سال جاری تشکیل و فعالیت خودش را آغاز می کند.

قطعاتی که شیدا می نوازد دردو بخش ماهورو دشتی وبر پایه موسیقی تک صدایی است ؛این گروه سعی دارد به رنگ آمیزی صوتی توجه ویژه ای داشته باشد.

گروه شیدا به سرپرستی لطفی به زودی تور کنسرت خود را در تهران و شهرستانها آغاز می کند و پس از آن در کشورهای اروپایی و آمریکایی نیز کنسرت می دهد .

اعضای گروه شیداکه بعضی از آنها نوازندگان قدیمی این گروه محسوب می شوند عبارتنداز:عبدالنقی افشارنیا ( نی ) ، محمد فیروزی ( عود ) ، مجید درخشانی ( تار) ، فرخ مظهری ( تارابریشم ) ، حمید سکوتی (سه تار و سه تارابریشم ) ، محمد رضا ابراهیمی (تار؛ عود ) و ... . گفتنی است بنا برگفته لطفی ،تازمانی که نوازنده مناسبی برای نواختن کمانچه برای گروه پیدا نشود،خود محمدرضا لطفی کمانچه نوازی گروه را برعهده خواهد داشت.