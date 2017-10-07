ملت ایران با فرهنگ عاشورایی و مهدوی در برابر نفوذ دشمن می ایستد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محسن محمودی در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای انتظامی شرق استان تهران طی سخنانی ضمن تقدیر از فعالیت های فرمانده انتظامی شرق استان تهران، گفت: ابتدا برخی از افراد، دغدغه های دلسوزان برای راه اندازی فرماندهی انتظامی شرق استان تهران را درک نمی کردند، اما امروز می بینیم، که استقلال این فرماندهی سبب برکات فراوانی در شرق استان تهران شده است.

وی اضافه کرد: از نمایندگان مجلس شوری اسلامی، ائمه جمعه و مسئولان درخواست دارم که تجربه موفق استقلال نیروی انتظامی در شرق استان تهران را در خصوص ساختار اجرایی شرق این استان نیز به کار گیرند تا بتوان خدمات بهتر و بیشتری به مردم ارائه داد.

امام جمعه موقت ورامین سپس به طرح «اندلسی» کردن کشور توسط دشمن اشاره کرد و افزود: مبارزه با معضلات و ناهنجاری های اخلاقی تنها وظیفه نیروی انتظامی نیست، همه دستگاه های کشور باید در کنار نیروی انتظامی قرار بگیرند، تا در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان بایستند.

وی طرح نفوذ دشمن را مورد اشاره قرار داد و گفت: دشمن قصد دارد، از طریق بر سر کار آوردن نفوذی ها در ارکان نظام به اهداف خود برسد.

محمودی اضافه کرد: دشمن سعی دارد، با بر سر کار آوردن عناصر فتنه ۸۸ از درون به مقابله با نظام اسلامی بپردازد، اما لکه ننگ فتنه گران با آب زمزم هم پاک نمی شود و ملت ما با فرهنگ عاشورایی و اقتدا به الگوی زینبی(س) و حسینی(ع) و نیز فرهنگ مهدویت و انتظار در برابر این حیله های دشمنان خواهند ایستاد و دست رد بر سینه آن ها خواهند زد.

بر اساس این گزارش، صبحگاه مشترک نیروی انتظامی شرق استان تهران با حضور حجج الاسلام والمسلمین حسن لزومی امام جمعه پاکدشت، حجت الله اسماعیلی امام جمعه قرچک و روح الله باقری امام جمعه پیشوا برگزار شد.

همچنین در این مراسم، سردار عبدالرضا ناظری، فرمانده انتظامی شرق استان تهران، سید حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم شهرستان های ورامین، پیشوا و قرچک، قاسم میرزایی نیکو نماینده مردم شهرستان های دماوند و فیروزکوه، محمد قمی نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی و تعدادی از مسئولین ادارات و نهادهای شرق استان تهران نیز حضور داشتند.