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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۴

رئیس هیئت ووشو شهرستان نهاوند:

فعالیت خانه ووشو در شهرستان نهاوند آغاز شد

فعالیت خانه ووشو در شهرستان نهاوند آغاز شد

نهاوند - رئیس هیئت ووشو شهرستان نهاوند از آغاز فعالیت خانه ووشو در نهاوند خبر داد و گفت: برترین های مسابقات انتخابی تیم ووشو استان همدان در نهاوند معرفی شدند.

احمد اسدی در گفتگو با خبرنگارمهر از برگزاری مسابقات ووشو انتخابی استان در خانه ووشو شهرستان نهاوند خبر داد.

وی گفت : این مسابقات با شرکت بازیکنانی از شهرستان های نهاوند، همدان، ملایر، بهار، اسدآباد، رزن دیروز در نهاوند برگزار و نفرات اول  مشخص شدند.

اسدی بابیان اینکه نفرات برتر این مسابقات دوم آبان ماه به مسابقات انتخابی تیم ملی به میزبانی استان زنجان اعزام خواهند شد، افزود: فرود ظفری ملی پوش نهاوندی تیم ملی ووشو جمهوری اسلامی که ه مصدومیت از ناحیه مچ دست، مسابقات جهانی روسیه را ازدست داد، از طرف کادر فنی و سرمربی تیم ملی مستقیماً به اردوی تیم ملی ووشو برای  اعزام به بازیهای آسیایی جاکارتا اندونزی دعوت شده است.

وی بااشاره به آغاز فعالیت خانه ووشو در شهرستان نهاوند گفت: مسابقات انتخابی تیم استان در رده سنی نوجوانان و جوانان در آذر ماه برگزار خواهد شد.

اسدی یادآور شد: در حاشیه این مسابقات از تابلو خانه ووشو با نام فرود ظفری برند ووشو استان همدان با هدف ایجاد انگیزه و روحیه در این بازیکن و سایر بازیکنان نهاوندی و موفقیت در مسابقات و بازیهای آسیایی جاکارتا اندونزی رونمایی شد.

کد مطلب 4106723

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