فعالیت خانه ووشو در شهرستان نهاوند آغاز شد

احمد اسدی در گفتگو با خبرنگارمهر از برگزاری مسابقات ووشو انتخابی استان در خانه ووشو شهرستان نهاوند خبر داد.

وی گفت : این مسابقات با شرکت بازیکنانی از شهرستان های نهاوند، همدان، ملایر، بهار، اسدآباد، رزن دیروز در نهاوند برگزار و نفرات اول مشخص شدند.

اسدی بابیان اینکه نفرات برتر این مسابقات دوم آبان ماه به مسابقات انتخابی تیم ملی به میزبانی استان زنجان اعزام خواهند شد، افزود: فرود ظفری ملی پوش نهاوندی تیم ملی ووشو جمهوری اسلامی که ه مصدومیت از ناحیه مچ دست، مسابقات جهانی روسیه را ازدست داد، از طرف کادر فنی و سرمربی تیم ملی مستقیماً به اردوی تیم ملی ووشو برای اعزام به بازیهای آسیایی جاکارتا اندونزی دعوت شده است.

وی بااشاره به آغاز فعالیت خانه ووشو در شهرستان نهاوند گفت: مسابقات انتخابی تیم استان در رده سنی نوجوانان و جوانان در آذر ماه برگزار خواهد شد.

اسدی یادآور شد: در حاشیه این مسابقات از تابلو خانه ووشو با نام فرود ظفری برند ووشو استان همدان با هدف ایجاد انگیزه و روحیه در این بازیکن و سایر بازیکنان نهاوندی و موفقیت در مسابقات و بازیهای آسیایی جاکارتا اندونزی رونمایی شد.