جهالت مدرن مهمترین عامل دوری انسان از صلح و مدارا است

به گزارش خبرگزاری مهر، پانزدهمین مجمع بینالمللی «گفتوگوی تمدنهای رودس» با موضوع «چندگانگی و گفتوگو در مسایل منطقهای و جهانی: ترسیم آیندههای ممکن» طی روز گذشته، ١٤ مهرماه با حضور هیأت عالیرتبه از جمهوری إسلامی ایران به ریاست ابوذر ابراهیمی ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در یونان آغاز به کار کرد.
در این اجلاس، فاطمه طباطبایی، رییس انجمن علمی عرفان اسلامی، مهدی مظاهری، رییس مؤسسه فرهنگی اکو و زهرا رشیدبیگی، رییس اداره مسیحیت ارتدکس و پروتستان مرکز گفتگوی ادیان و تمدنهای سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی و همچنین، واکلاو کلاوز، رییس جمهور چک در سالهای ٢٠٠٣ تا ٢٠١٣ ، گودلاک جاناتان، رییس جمهور نیجریه در سالهای ٢٠١٠ تا ٢٠١٥، رییس جمهور مالی، دیون کوندا دوپلین، نخست وزیر کشور فرانسه در سال های٢٠٠٥ تا ٢٠٠٧، دومینیکو دویلپین و اشخاص برجسته علمی و فرهنگی شرکت داشتند.
ابوذر ابراهیمی ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در سخنانی گفت: جهانیشدن الزامی است که چه بخواهیم و چه نخواهیم به سرعت به سویش پیش میرویم و امروز هم گامهای طی شده در این مسیر گامهای کمی نبوده است، اما بشر این راه را با پیکری مجروح طی میکند.
وی افزود: جراحتی که بر پیکر بشریت است، جراحتی از نوع جهالت است. آشوبی که امروز سراسر جهان را در برگرفته است هیچگاه در صدسال پیش قابل پیشبینی نبود بلکه برعکس، یکصدسال پیش همه بر این اندیشه که با علم و دانش میتوان مرزهای تاریک را درنوردید و به روشنایی رسید.
ابراهیمی ترکمان با اشاره به روایاتی در متون اسلامی در خصوص جهالت گفت: در متون اسلامی روایاتی است با این مضمون که چه بسیار دانشمندان که کشته جهل خود شدهاند و علم آنان هیچ سودی نبخشیده است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: جهالتی که امروز در جهان مشاهده می شود با کمک افکار جاهلانه بر پایههای دین استوار شده است. مقدسسازی رفتارهای خشونتآمیز به وسیله برداشتها و تفسیرهای غلط از نصوص دینی، سبب شده است که جهالت مدرن پدید آید.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تأکید بر اینکه یکی از مظاهر جهالت مدرن، خود مطلقانگاری و گاه خود خداپنداری است، افزود: انسان خودمطلقانگار خود را جای خدا مینشاند و قضاوتهای قطعی خود را مقدس شمرده و انجام آنها را فریضه میپندارد.
ابراهیمی ترکمان گفت: عقل آلوده نشده به جهالت و شهوات یعنی عقل پاک هیچگاه صلح را به مثابه شر تلقی نمیکند و آن را خیر می انگارد، بنابر این جهالت مدرن در عصر کنونی مهمترین عامل دوری انسان از صلح و مدارا است.
رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بیان کرد: اکنون در عصر ما همه به نیکی صلح، حکم میکنند و خرد نیز آن را زیبا میپندارد اما توجه به مظاهر چشمنواز دنیوی صدای خرد را نارسا کرده و در یک غفلت عمومی، این صدا به گوش نمیرسد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در سخنان پایانی خود، یادآور شد: دولتها باید پیش از فراگیر شدن و جهانی شدن به خرد و معنویت توجه جدی کنند، وگرنه مشکلات کنونی به ویژه مشکلات منطقهای در پس جهانی شدن، فراگیر خواهند شد.
گودلاک جاناتان، رییس جمهور سابق نیجریه که در خصوص نقش سازمان ملل در یافتن راههایی برای آشتی و ایجاد صلح، سخنرانی کرد و طی آن گفت: تنها راه عملی برای رفع مناقشات گفتوگوست.
دیون کوندا دوپلین همچنین به مسأله مهاجرت در جهان و خوشونتها در آفریقا پرداخت و ریشه آن را مشکلات اقتصادی دانست و راه مبارزه با آن را حل مسائل اقتصادی دانست.
پانزدهمین مجمع بینالمللی «گفتوگوی تمدنهای رودس» طی روزهای ۱۴ و ۱۵ مهرماه با موضوع «چندگانگی و گفتوگو در مسایل منطقهای و جهانی: ترسیم آیندههای ممکن» در جزیره رودس یونان، برگزار میشود.
طرح «گفتوگوی تمدنها» نوامبر سال ۲۰۰۱ به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران به تصویب سازمان ملل رسید و با استفاده از ایده مذکور، مقامات روسیه با همکاری برخی کشورها، اجلاس گفتوگوی تمدنها را در ۱۹ می ۲۰۰۲ در کلیسای مرکزی کرملین در مسکو و جولای همان سال، کنفرانس دیگری با همین موضوع در سنپترزبورگ و در شهر کرونستدت روسیه برگزار کردند که به موجب آن «اجلاس جهانی گفتوگوی تمدنها» با هدف تقویت صلح و امنیت جهانی پایهگذاری شد.
پس از آن اولین اجلاس گفتوگوی تمدنها، سپتامبر سال ۲۰۰۳ در جزیره رودس یونان برگزار شد که در ادامه هر سال با حضور ۳۰۰ تا ۶۰۰ نفر شرکتکننده از بیش از ۷۰ کشور برگزار میشود
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