۴ داوطلب نهایی تصدی شهرداری گرگان شنبه مشخص می شوند

فائزه عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۹ نفر برای مصاحبه سمت شهردار گرگان دعوت شده بودند که از این تعداد ۱۴ نفر برای مصاحبه در صحن شورا حضور یافتند و برنامه های خود را ارائه کردند.

وی ادامه داد: اهم برنامه های اعلام شده توسط کاندیدا در جهت حل مشکلات ترافیکی، نوسازی ناوگان اتوبوس رانی و استفاده از ظرفیت های گردشگری است.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان بیان کرد: از جمله برنامه های ارائه شده برای توسعه شهر، اجرای تله کابین، ایجاد شهربازی، ایجاد باغ پرندگان، احداث بازارچه صنایع دستی و جذب سرمایه گذار در این زمینه است.

وی از نشست غیرعلنی شورای اسلامی خبر داد و گفت: امروز جلسه برگزار خواهد شد و چهار نفر از این افراد با رأی گیری به عنوان گزینه های نهایی انتخاب می شوند.

عبداللهی تصریح کرد: همچنین امروز برای جلسه فوق العاده انتخاب شهردار در هفته جاری رأی گیری خواهد شد و زمان جلسه مشخص می شود.