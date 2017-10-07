حکم شهردار اصفهان به قدرت الله نوروزی تقدیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی قبل، حکم شهردار اصفهان توسط استاندار به قدرت الله نوروزی به عنوان هفتاد و سومین شهردار اصفهان تقدیم شد.

گفتنی است که قدرت الله نوروزی فرمانداری شهر اصفهان و مدیر گروه حقوق دانشگاه اصفهان را در کارنامه خود دارد.

همچنین در این مراسم از مهدی جمالی نژاد، شهردار سابق اصفهان برای خدمات دو ساله او در این نهاد به عنوان شهردار تجلیل شد.

جمالی نژاد هم اکنون شهردار یزد است.

گفتنی است که مراسم تودیع و معارفه شهردار اصفهان با حضور استاندار اصفهان، معاونین وی، فرماندهان نظامی و انتظامی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای دو دوره شورای اسلامی شهر اصفهان و جمع دیگری از مسئولان و کارکنان شهرداری اصفهان برگزار شد.