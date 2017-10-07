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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۵۴

فرماندار شوش:

روستا نقطه اتکای خودکفایی است/رسیدگی به روستاها در اولویت باشد

روستا نقطه اتکای خودکفایی است/رسیدگی به روستاها در اولویت باشد

شوش - فرماندار شهرستان شوش گفت: روستاها نقطه اتکای خودکفایی کشور هستند و جامعه کشاورزی روستاهای شوش نمونه بارز این اتکا در خودکفایی محصولات کشاورزی به حساب می آیند.

عدنان غزی در گفت وگو با خبرنگار مهر به مناسبت روز جهانی روستا و عشایر  اظهار کرد: شهرستان شوش دارای ۲۲۰ روستا با ظرفیت های بلقوه فراوانی است که در نوع خود از نظر تعداد روستا در میان سایر شهرستان های استان بی نظیر است.  روستاهای شوش گنجینه ای از مهارت های کشاورزی و میراث معنوی است که باید در معرفی آنها برنامه های ویژه ای را اتخاذ کرد.
غزی افزود: روستاها را می توان نقطه اتکای خودکفایی یک کشور دانست و مردم روستایی همواره نماد مهربانی، میهمان نوازی و تلاشگری بودند و هستند. تلاش روستاییان شوش در هشت سال دفاع مقدس برای حفظ این سرزمین بر هیچ کس پوشیده نیست و نمونه بارز آن شهیده فرحه دبات بود که در شب های گذشته مراسم یادبودی برای ایشان در شوش برگزار شد.
وی یادآور شد: روستا و روستائیان در طول تاریخ پشتوانه استقلال سیاسی و امنیتی کشور بوده و نقش اساسی در تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایفا می کنند.
فرماندار شوش گفت: امروزه به یمن نگاه ارزشمند نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت تدبیر تمام سعی ما برای توسعه زیرساختی روستاها است. توجه به مشکلات روستاها خصوصا جامعه کشاورزی در اولویت فعالیت های ما است و امیدواریم بتوانیم در حد توان نسبت به رسیدگی به این مشکلات گام های موثری برداریم.

کد مطلب 4106741

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