اردوغان آغاز عملیات ادلب سوریه را اعلام کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه امروز شنبه در اظهاراتی گفت: عملیات تامین امنیت استان ادلب سوریه را آغاز کردیم.

اردوغان در ادامه گفت: اکنون عملیاتی جدی در ادلب در جریان است و این عملیات ادامه خواهد داشت. این عملیات برای تامین امنیت ادلب انجام می شود.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه افزود: عملیات تامین امنیت ادلب در ادامه ادامه سپر فرات که در شمال سوریه انجام شد انجام می گیرد.

اردوغان در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا نظامیان ترکیه در این عملیات حضور دارند و اگر اینچنین است آنها چگونه وارد سوریه شده اند گفت: ارتش آزاد سوریه عملیات ادلب را انجام می دهد.