نیروی انتظامی قرچک نقش مهمی در ارتقا جایگاه امنیتی شهرستان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور ظهر شنبه در جمع خبرنگاران، ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی به فرمانده و کارکنان این نیرو در شهرستان قرچک اظهار داشت: بدون شک بخش عظیمی از امنیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران، حاصل تلاش‌های بی‌وقفه و بی‌دریغ رشادت‌های بزرگمردان نیروی انتظامی است که خاضعانه جان بر کف اخلاص نهاده از امنیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حراست و محافظت کرده است.

مرسلپور افزود: نام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ با شجاعت ، دلاوری و ایثارگری غیورمردانی است که با توکل به خداوند متعال و استعانت از انفاس قدسی حضرت ولی عصر (عج)در ایجاد امنیت وآسایش مردم با تلاش فراوان جان خود را نثار نموده اند.

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در شهرستان قرچک منشأ آرامش و امنیت در این جامعه است گفت: نیروی انتظامی این شهرستان مشقت های زیادی را برای حفظ امنیت متحمل شده است.

فرماندار شهرستان قرچک ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران ناجا گفت: ارتقاء جایگاه امنیتی شهرستان قرچک در زمینه پیشگیری کاهش جرایم و برقراری امنیت نقش بسیار ارزنده و خوبی را ایفا کرده است و از تلاش های شبانه روزی و بی وقفه این نیرو نهایت تقدیر و تشکر راداریم.