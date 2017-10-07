توجه به بخش جوانان و بانوان در عرصه ورزش جدی گرفته نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه در مراسمی با حضور امیر رضا خادم، معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استان های وزارت ورزش و جوانان، داود محمدی و بهمن طاهرخانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، روسای هیئت های ورزشی، پیش کسوتان، ورزشکاران در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد ضمن تشکر از خدمات محمد مشهدی آقایی، مدیرکل سابق، عباس علایی مقدم به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین معرفی شد.

امیر رضا خادم دراین مراسم اظهارداشت:متاسفانه حوزه جوانان در وزارت ورزش مغفول مانده و علیرغم اهمیت این بخش نتوانسته ایم حق مطلب را ادا کنیم.

وی بیان کرد: باید کاری کنیم تا حوزه جوانان از مظلومیت خارج شود و لازم است مدیران استانها به حوزه جوانان توجه جدی تری داشته باشند.

معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی استانهای وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: برای موفق شدن در کار نیازمندیم تا سمن ها و تشکل های مردمی را جدی بگیریم و با حمایت از آنها در رسیدن به اهداف پیش بینی شده موفق باشیم.

خادم تصریح کرد: باید شرایطی را ایجاد کنیم تا سمن ها بتوانند ظرفیت های خود را شکوفا کرده و نقش بیشتری در امور جوانان ایفا کنند و در این مسیر تمرین توسعه، مدیریت، یادگرفتن و آموزش هم در اولویت باشد.

وی اضافه کرد:باید مدیران شهرستانی هم در این عرصه تلاش بیشتری کنند وبرای جوانان برنامه ریزی لازم را داشته باشند.

معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی استانهای وزارت ورزش و جوانان گفت:اختصاص رقم قابل توجهی از مالیات ارزش افزوده به ورزش می تواند نقش مهمی در تامین زیرساختهای این حوزه داشته باشد و امیدواریم این منبع مالی در توسعه ورزش موثر باشد.

ورزش بانوان را جدی تر می گیریم

خادم بیان کرد: در امور بانوان هم به عنوان بخش تاثیرگذاری که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند در کنار جوانان باید نگاه ویژه داشته باشیم و فعالیتهای خود را بیشتر کنیم تا توانمندی این گروه نیز شکوفا شود.

وی گفت: این فرهنگ در حال تغییر است و دختران و بانوان ورزشکار ما با درخشش در میادین بین المللی توانسته اند قابلیتهای خود را بروز دهند و پرچم ایران را در اقصی نقاط جهان به اهتزاز درآورند که باید جایگاه آنها را تقویت کنیم.

خادم یادآورشد:باید بتوانیم فضای ورزشی بیشتری در اختیار بانوان قرار دهیم وتجربه گذشته نشان داده با کمترین سرمایه گذاری در بخش ورزش بانوان می توانیم به دستاوردهای ارزشمندی دست یابیم لذا این موضوع باید در اولویت و دستور کار ما در سال جاری قرار گیرد.

وی اضافه کرد: استفاده از بخش خصوصی را باید یک فرصت بدانیم و از این ظرفیت نیز برای رسیدن به اهداف عالیه خود استفاده کنیم.

تربیت مدیران جوان را مغتنم می دانیم

خادم ازوجود مدیران جوان توانمند در استانها استقبال کرد و گفت: حضور مدیرانی کارآمد در زیر مجموعه مدیران کل استانها برای ما امید بخش است و می تواند آینده اداره ورزش کشور را تضمین کند.

وی بیان کرد: آقای علایی مقدم از جوانان مستعدی است که انگیزه زیادی برای خدمت دارد و عملکرد قابل دفاعی در سالهای گذشته در زنجان و قزوین از خود برجای گذاشته است و امیدواریم در مسئولیت جدید هم بتواند نقش خوبی در ورزش قزوین ایفا کند.

خادم اظهارداشت: با وجود همه موفقیت های ورزشی در قزوین به نظر می رسد هنوز این استان به جایگاه شایسته خود نرسیده و جا دارد با برنامه ریزی مدون و منطقی برای شکوفایی استعدادهای ورزشی گام برداشت.

در ادامه ضمن تشکر از خدمات ۴۱ ماهه محمد مشهدی آقایی مدیرکل سابق، عباس علایی مقدم به عنوان سرپرست جدید اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین معرفی شد.

علایی مقدم پیش از این بعنوان معاون ورزش و جوانان استان فعالیت می کرد.