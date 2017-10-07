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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۴:۳۷

سرپرست توزیع برق اردبیل مطرح کرد؛

صرفه‌جویی صنایع اردبیل در مصرف برق/تشویقی اعطا می‌شود

صرفه‌جویی صنایع اردبیل در مصرف برق/تشویقی اعطا می‌شود

اردبیل – سرپرست توزیع برق استان اردبیل از صرفه‌جویی صنایع این استان در مصرف برق طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: با فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در سال جاری شاهد ذخیره‌ ۳۶ مگاواتی برق در بخش صنایع و کشاورزی هستیم.

وی افزود: با توجه به اینکه این صرفه‌جویی در راستای برنامه‌های تشویقی وزارت نیرو است، به صنایع مشارکت‌کننده در هزینه‌های برق تشویقی نیز اعطا می‌شود.

سرپرست توزیع برق استان با بیان اینکه ادارات موظف به تبدیل ۲۰ درصد از انرژی خود به انرژی خورشیدی هستند، تأکید کرد: انتظار می‌رود ادارات استان در اجرای این مهم مشارکت داشته باشند.

محمدی افزود: در صورتی که این طرح اجرا نشود، ۲۰ درصد از برق مصرفی ادارات با بیشترین مبلغ محاسبه خواهد شد.

وی با بیان اینکه کاهش میزان مصرف برق با صرفه‌جویی و مصرف بهینه در سال جاری دنبال می‌شود، ادامه داد: این مهم در راستای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد تأکید توزیع برق است.

سرپرست توزیع برق استان خواستار مشارکت صنایع و ادارات در مدیریت مصرف انرژی شد و افزود: انتظار می‌رود تا پایان سال جاری بتوان به حد قابل قبولی از صرفه‌جویی در مصارف دست یافت.

کد مطلب 4106774
محمد میرزایی ناطق

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