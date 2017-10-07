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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۱۷

آیت الله ایمانی:

عدم تعامل مدیران باعث عقب ماندگی صنعت فارس شد

عدم تعامل مدیران باعث عقب ماندگی صنعت فارس شد

شیراز _ نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: عدم تعامل میان مدیران دستگاه های مربوط به صنعت باعث شد که فارس طی سال های گذشته شاهد عقب ماندگی در این بخش مهم باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اسدالله ایمانی ظهر شنبه در دیدار مدیران شهرک صنعتی با بیان اینکه صنعتگران زیادی از فارس خارج شدند یادآور شد: حدود ۴ سال پیش گروهی دلال استان های دیگر به دنبال سرمایه گذاران و صنعتگران فارس می آمدند و با ارائه مشوق هایی آنها را به استانهای خود منتقل کردند.

وی تصریح کرد: جای سوال است چرا در استانی دیگر مدیران می توانند در انجام کارها تخفیف دهند اما در فارس چنین نیست.

امام جمعه شیراز تاکید کرد: عدم هماهنگی و تعامل مدیران دستگاه های مربوط به صنعت باعث بروز مشکلات و عقب ماندگی این بخش شده است.

آیت الله ایمانی افزود: زمانیکه کار یک سرمایه گذاری و فعالیت صنعتی در جایی با گذشت زمان و معطلی مواجه می شود باید بدانیم که کار از شفافیت در حال خارج شدن است.

وی ادامه داد: زمانی می توانیم سرمایه گذار و صنعتگر را جذب کنیم که همه مدیران و کارشناسان باهم و برای موفقیت نظام حرکت کنند نه اینکه هرکدام با نگاه خود مانعی برای پیشرفت شوند.

نماینده ولی فقیه در فارس یادآور شد: امروز جامعه و سرمایه گذاری به دنبال انجام آسان و سریع هستند و اگر قرارباشد در ادارات گرفتار شوند به طور حتم به جایی دیگر خواهند رفت.

کد مطلب 4106777

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