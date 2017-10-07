برگزاری جشنواره ملی خوشنویسی میرزا محمدرضا کلهر دراستان کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه راه اندازی دبیرخانه دائمی دوسالانه و جشنواره ملی خوشنویسی میرزا محمدرضا کلهر در کرمانشاه، با حضورمدیرکل، معاون هنری و سینمایی و کارشناسان حوزه هنری امروز شنبه در سالن جلسات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام رحیم جعفری، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه زمان پیشنهادی جشنواره ملی خوشنویسی را اردیبهشت ۹۷ اعلام کرد و اظهار داشت: ما طبق برنامه ریزی انجام شده، در موعد مقرر به تمام استان ها فراخوان خواهیم داد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: جهت داوری آثار رسیده به دبیرخانه قطعا از حضور خوشنویسان نامدار ایران بهره خواهیم برد.

وی گفت: جهت برگزاری جشنواره مذکور، از معاونت فرهنگی شهرداری کرمانشاه قول مساعدت و همکاری را خواهیم گرفت.

در این جلسه که با حضور اعضاء شورای عالی انجمن خوشنویسان کرمانشاه برگزار شد، موارد مربوط به شکل گیری دبیرخانه و چگونگی برگزاری جشنواره مطرح شد.

لازم به ذکر است، میرزا محمدرضا کلهر (۱۲۴۵- ۱۳۱۰ه. ق) یکی از خوشنویسان ایران در زمان قاجاریه است. وی از خوشنویسان دوره ناصری و از نستعلیق‌نویسان زبردست مهم تاریخ هنر ایران است که شیوه خاصی در نستعلیق‌نویسی ایجاد کرد. این شیوه بر نستعلق‌نویسان پس از او و تازمان حاضر بسیار موثر بوده و شیوه رایج در نستعلیق‌نویسی دوران معاصر شد.

استاد کلهر در سبک خوشنویسی خویش نقطه گذاری را از حالت شش‌دانگ به حالت پنج دانگ تغییر دادند که به دنبال آن قد و قامت الف‌ها از ۴ نقطه به ۳ نقطه تغییر پیدا می‌کندو دور دوایر کوچک‌تر و زیباتر می‌شود. فضا، نواخت، حسن وزن و حسن تشکیل سبک ایشان باعث شد که ایشان صاحب مکتب شوند.