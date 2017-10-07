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۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۲۸

با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان:

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین معرفی شد

سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین معرفی شد

قزوین- در مراسمی با حضور معاون حقوقی و امور مجلس وزارت ورزش و جوانان، عباس علایی مقدم به عنوان سرپرست جدید اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین معرفی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز شنبه در مراسمی که با حضور امیر رضا خادم، معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی امور استانهای وزارت ورزش و جوانان، داود محمدی و بهمن طاهرخانی نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، روسای هیئت های ورزشی، پیش کسوتان، ورزشکاران، رحمانی معاون سازمان برنامه و بودجه استان، بیدخام مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین، در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد ضمن تشکر از خدمات محمد مشهدی آقایی، مدیرکل سابق، عباس علایی مقدم به عنوان سرپرست اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین معرفی شد.

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علایی مقدم پیش از این بعنوان معاون ورزش و جوانان استان فعالیت می کرد.

مشهدی مقدم به مدت ۴۱ ماه مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان قزوین بود.
    

کد مطلب 4106787

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