۷۰ درصد چاه های آب در محمودآباد غیرمجاز هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی ظهر شنبه در جلسه شورای حفاظت امور آب شهرستان محمودآباد که ظهر شنبه با حضور مسئولین مربوطه در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار داشت: در شهرستان محمودآباد بیش از ۱۱ هزار و ۹۳۳ حلقه چاه به منظور تامین آب مصارف کشاورزی و خانگی احداث و بکارگیری شده که تنها چهار هزار و ۱۷۲ حلقه آن دارای مجوز بوده و ما بقی غیر مجاز است.

وی گفت: با وضع موجود ۲۲۸ میلیون متر مکعب آب برای مصارف کشاورزی و خانگی در شهرستان محمودآباد مورد نیاز است که پایین بودن سطح سفره آبهای زیر زمینی و وجود چاه های غیر مجاز یک چالش سنتی است که وضعیت منابع آبی و سفره های زیرزمینی را دچار مشکل می کند.

معاون فرماندار محمودآباد وجود ۸۴ آب بندان در این شهرستان را بهترین ظرفیت برای اشتغالزایی عنوان کرد و گفت : باید از این ظرفیت برای پرورش ماهیان گرم آبی و سرد آبی و سایر آبزیان برای ایجاد اشتغال بهره‌مند شد.

احمد محمدی خاطرنشان کرد: عدم همکاری کشاورزان برای نصب کنتور هوشمند بر چاه های کشاورزی معضل جدی را به وجودآورده است و مسئولیت ذیربط باید بیش از پیش برای همکاری کشاورزان اهتمام بورزند.