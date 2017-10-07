شهر یاسوج با آنچه که باید باشد فاصله دارد/ توسعه درآمدهای پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، نستهن مقدم ظهر شنبه در آیین تودیع و معارفه شهرداران قدیم و جدید شهر یاسوج افزود: ترافیک خسته کننده، کمبود مراکز فرهنگی و هنری، نبود سینما و نبود پارک های محله نیز از دیگر مشکلات است.

شهردار یاسوج ایجاد پارک های محله در شهر یاسوج را ضروری دانست و گفت: سیاست ما توزیع عادلانه خدمات در تمامی نقاط شهر است.

وی همچنین بر هم افزایی و همکاری برای توسعه شهر یاسوج تاکید کرد.

مقدم گفت: یاسوج نیازمند نگاه ویژه است و تلاش می شود به همه نقاط شهر خدمت رسانی مناسب داشته باشیم.

مقدم ابراز داشت: برنامه اصلی ما مشارکت دادن مردم در ساختن شهر است و ایمان داریم که تنها با مسائل زیرساختی شهر آباد نمی شود.

وی بر توسعه مسائل فرهنگی و اجتماعی و همچنین توجه به زیرساخت ها برای رشد گردشگری شهر یاسوج تاکید کرد.

شهردار یاسوج تصریح کرد: عملیاتی کردن اقتصاد شهری، توسعه درآمد پایدار برای رشد اشتغال و کاهش عوارض و مالیات ها از جمله هدفگذاری های مورد نظر است.

مقدم گفت: تحقق الگوی شهر سبز نیز با ایجاد کارگروه های مختلف و حرکت برای عملیاتی شدن این امر انجام خواهد شد.