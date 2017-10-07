فروش ۴ میلیارد ریال بن کارت کتاب در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی شفائی ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: زمان پیش فروش بن الکترونیکی کتاب از هفتم الی ۱۳ مهرماه بوده است اما در طول برگزاری نمایشگاه نیز بن کتاب به فروش خواهد رسید.

وی با بیان اینکه افراد مشغول به تحصیل تا کارشناسی می توانند از بن کارت های ۵۰ هزار تومانی استفاده کنند، افزود: هر فرد تنها یک بار با ارائه کارت ملی و مدرک شناسایی تحصیلی بن خرید کتاب نمایشگاه را دریافت کند.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: افراد لیسانس به بالا می توانند تا ۱۰۰ هزار تومان، حوزه علمیه تا سطح دو ۵۰ هزار تومان، حوزه علمیه از سطح دو به بالا ۱۰۰ هزار تومان و موسسات ۷۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان حواله بن کارت دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه حواله در نظر گرفته برای مدارس ابتدایی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان و برای مدارس راهنمایی بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان است، گفت: همچنین مدارس دبیرستان می توانند بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان، دانشگاه ها دو تا سه میلیون تومان و دانشکده ها تا یک و نیم میلیون تومان از حواله بن کارت کتاب استفاده کنند.

شفائی با بیان اینکه آموزش و پرورش بین دو تا سه میلیون تومان حواله دریافت بن کارت کتاب سهمیه دارد، عنوان کرد: حوزه های علمیه نیز سهمیه ۵۰۰ تا یک میلیون تومان حواله بن کارت کتاب را دارند.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه کتاب نباید به یک فروشگاه بزرگ کتاب تبدیل شود، افزود: در این نمایشگاه به عنوان یک رویداد بزرگ فرهنگی باید فعالیت های فرهنگی متناوب را داشته باشیم.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه برنامه پاتوق کتاب را نیز به صورت نشست های تخصصی کتاب در نمایشگاه خواهیم داشت، گفت: نشست های تخصی کتابشناسی را نیز با حضور اساتید کشوری و استانی در جنب نمایشگاه خواهیم داشت.