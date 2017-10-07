۴۴ درصد مددجویان گلستانی سالمند هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت خبری کمیته امداد، امان الله حسین پور در تشریح اقدامات و خدمات به مناسبت هفته سالمند اظهار کرد: تکریم و حفظ حرمت سالمندان همواره به عنوان یک ارزش مورد تأکید است.

وی افزود: از ۸۲ هزار و ۲۳۹ نفر جمعیت معیشت بگیر تحت حمایت کمیته امداد استان، ۳۸ هزار و ۵۸۸ نفر آنها معیشت بگیران سالمند بالای ۶۰ سال هستند.

حسین پور با بیان اینکه، بیش از ۵۸ هزار خانوار تحت حمایت این نهاد هستند، افزود: طبق آخرین آمار از ۱۰۲ هزار و ۵۴۲ نفر مددجو تحت حمایت، ۴۵ هزار و ۶۳۳ نفر از آنها مددجویان سالمند بوده که ۴۴.۵ درصد از کل مددجویان تحت حمایت را شامل می شود.

وی با توجه به سکونت ۶۶.۲ درصد سالمندان در روستا و ۳۳.۸ درصد در مناطق شهری، یادآور شد: از تعداد کل سالمندان تحت حمایت کمیته امداد استان، ۳۰ هزار و ۲۱۷ نفرسالمند روستایی و ۱۵ هزار و ۴۱۶ نفرسالمند شهری هستند.

مدیرکل کمیته امداد استان با بیان اینکه ۲۵ هزار و ۸۲۶ نفر سالمند زن و ۱۹ هزار و ۸۰۷ نفر سالمند مرد تحت حمایت این نهاد است، عنوان کرد: ۲۷ درصد از مددجویان سالمند در مناطق محروم و ۶۳ درصد در مناطق فاقد ضریب محرومیت ساکن هستند.

وی با تأکید بر ارائه خدمات این نهاد به سالمندان گفت: پرداخت کمک معیشت ماهیانه در طول سال، بازدید از خانواده سالمندان در قالب طرح مفتاح الجنه، پرداخت هزینه بیمار در بستر، پرستاری و نگهداری ۳۵۱ سالمند و پرداخت هزینه های درمانی، دارویی و تجهیزات پزشکی از جمله برنامه های کاری این نهاد در ارائه خدمات به جامعه هدف سالمند است.

لازم به ذکر است که برگزاری همایش متمرکز استانی تجلیل از سالمندان نمونه، ویزیت و پایش سلامت رایگان سالمندان، سرکشی و عیادت مسئولین از سالمندان بیمار، برگزاری کارگاه های آموزش گروهی سالمندان با موضوع سلامت روان و بهداشت، برگزاری ورزش صبحگاهی و همایش پیاده روی برای سالمندان، برپایی نمایشگاه دستاوردهای سالمندان در حوزه اشتغال، اعزام سالمندان موفق و نمونه استان به مراسم تجلیل از سالمندان کشور به مشهد مقدس از مهمترین برنامه های مناسبت هفته تکریم سالمندان است.