هیچ کس حق ندارد به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری پیش از ظهر امروز (شنبه) در چهارمین همایش ملی روز روستا و عشایر که با رویکرد نخبگان روستایی، ظرفیت پنهان توسعه پایدار روستایی در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی در تهران برگزار شد، اظهار داشت: روستاییان و عشایر کشور علاوه بر تولید، مرزداران کشور هستند و از مرزهای کشور حفاظت و حراست می کنند.

معاون اول رئیس جمهور افزود: مسائل روستاها نباید فقط در روز ملی روستا مطرح شود بلکه باید در همه مجامع تصمیم گیری به این موضوع پرداخته شود اما روز ملی روستا و عشایر نیز فرصت مناسبی است تا اقدامات انجام شده و نقدها و پیشنهادات از سوی صاحبنظران، اندیشمندان و نخبگان مورد بررسی قرار گیرد.

جهانگیری با اشاره به رویکرد این همایش تحت عنوان نخبگان روستایی، ظرفیت پنهان توسعه پایدار روستایی خاطرنشان کرد: البته این رویکرد برای تمام کشور و حتی مناطق شهری نیز صادق است چرا که توسعه کشور باید با اتکا به نیروی انسانی متخصص و نخبگان فعال کشور دنبال شود .

معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اینکه ایران کشوری جوان است و از ظرفیت بالای جوانان تحصیلکرده برخوردار است، خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین سرمایه های امروز کشور برای توسعه، سرمایه نیروی انسانی و به طور خاص نخبگان کشور هستند و هنر مدیران کشور باید استفاده مطلوب از این ظرفیت مهم باشد.

جهانگیری با تأکید بر اینکه تاریخ تمدن و فرهنگ ایرانی مرهون تولید و سبک زندگی روستایی و سلحشوری و جانفشانی عشایر کشور است، گفت: در تاریخ ایران این دو گروه از جامعه یعنی روستاییان و عشایر همواره نقش عمده و پراهمیتی در حفظ استقلال و توسعه کشور داشته اند.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: وقتی به سرمایه های اجتماعی کشور نگاه می کنیم، هنوز هم بالاترین نقش در سرمایه اجتماعی کشور یعنی در مشارکت، همبستگی و اعتماد و امید به آینده متعلق به روستاهاست و روستاییان و عشایر بیشترین نقش را در افزایش سرمایه اجتماعی کشور دارند.

جهانگیری گفت: برای اینکه توسعه همه جانبه کشور را به طور متوازن و همزمان پیش ببریم، حتماً باید در برنامه های توسعه، موضوع توسعه روستایی را مورد توجه داشته باشیم و در این زمینه مشارکت خودِ روستاییان در برنامه ریزی برای توسعه روستاها می تواند نقشی مهم و سازنده داشته باشد.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه باید در توسعه روستایی به مدل بومی توسعه در روستاها بیندیشیم تصریح کرد: برنامه ریزان و صاحبنظران نباید اینگونه بیندیشند که روستایی زمانی توسعه می یابد که شهری شود .

جهانگیری ادامه داد: مدل و سبک زندگی روستاهای کشور و نگرش روستاییان به زندگی حتی می تواند در مناطق شهری نیز مورد استفاده قرار گیرد و این تصوری نادرست است که روستایی زمانی به توسعه می رسد که شهری شود.

وی ادامه داد: ما باید مدلی ارایه دهیم که ضمن دارا بودن ویژگی های مثبت زندگی روستایی و عشایری، مسیر مطلوب توسعه نیز در آن لحاظ شده باشد. باید برنامه های توسعه ای در روستاها به گونه ای باشد که در عین برخورداری از همه خدمات مورد نیاز زندگی و فناوری های جدید، روستا همچنان روستا بماند و نباید روستاها به کاریکاتور کوچکی از شهر تبدیل شوند.

معاون اول رئیس جمهور تصریح کرد: فرهنگ روستایی فرهنگی است که بدون دخالت های نابجا، مهمترین سیاست های مذهبی و اجتماعی را در درون خود تنظیم می کند و فرهنگ روستاها و عشایر می تواند به جاهای دیگر نیز منتقل شود.

جهانگیری در ادامه سخنان خود با اشاره به اقتصاد مقاومتی و تأکید این سیاست ها بر توجه به روستاها به عنوان مهمترین کانون های تولید و توسعه گفت: مهمترین پیام اقتصاد مقاومتی این است که باید بر تمام برنامه های کشور و سیاست های قوای سه گانه، نهادهای عمومی و بخش خصوصی، روح اقتصاد مقاومتی حاکم باشد.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه امروز با چالش های مختلفی در کشور روبرو هستیم به سه چالش مهم که با زندگی روستاییان و عشایر نیز ارتباط دارد اشاره و خاطرنشان کرد: بیکاری، آب و محیط زیست از چالش های مهم کشور هستند که روستاییان و عشایر نیز با آن دست و پنجه نرم می کنند.

جهانگیری با تأکید بر اینکه ما باید به دنبال رشد اقتصادی مستمر، پایدار و اشتغال زا باشیم گفت: سیاست های اقتصادی زمانی می تواند موفق باشد که با اجرای آن هم بتوانیم اقتصاد را بزرگ کنیم و هم فرصت های شغلی ایجاد نماییم.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه رشد اقتصادی باید اشتغال زا بوده و امنیت تولیدکننده و سرمایه گذار نیز فراهم شود، افزود: مقام معظم رهبری در پیام نوروزی خود پس از اعلام نام سال جدید تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال»، بر لزوم سرمایه گذاری و تأمین امنیت سرمایه گذاری تأکید کردند و این یعنی باید امنیت مالی، روانی و اقتصادی در کشور حاکم باشد.

جهانگیری با یادآوری اینکه امروز بخش خصوصی محور و مدار اقتصاد کشور است، اظهار داشت: بخش خصوصی افرادی آگاه هستند و با هر اقدام مسئولین کشور متوجه

می شوند که مسئولین تا چه حد پای سخنان و وعده های خود ایستاده اند.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه هیچ کس حق ندارد به حریم بخش خصوصی تجاوز کند بر لزوم رعایت حرمت بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: هرکس در غیر از این مسیر حرکت کند حتماً در مسیر آمریکا و دشمنان انقلاب و نظام است.

جهانگیری با بیان اینکه باید قانون بر همه بخش های کشور حاکم باشد و نهادهای امنینی نیز باید در چارچوب قانون عمل کنند، افزود: مطمئن هستم با حاکمیت قانون و حفظ حریم بخش خصوصی قادر خواهیم بود چالش های مختلف کشور و مسائلی نظیر بیکاری که خانواده ها را آزار می دهد برطرف کنیم و با اتکا به ظرفیت های درون کشور وضعیت معیشتی مردم را بهبود بخشیم.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه چالش آب را از دیگر مسائل جدی کشور برشمرد و افزود: باید راهبردهایی انتخاب کنیم که توسعه پایدار روستایی با استفاده از بهره وری صحیح از منابع آب دنبال شود و دولت نیز در برنامه ششم توسعه برنامه هایی نظیر آبخیزداری، آبخوان¬داری و استفاده از روش های نوین آبیاری را بیش از سال های گذشته در دستور کار قرار داده است.

جهانگیری همچنین با اشاره به چالش های محیط زیست کشور، این مسائل را از دیگر چالش های مهم کشور برشمرد و گفت: حفاظت از منابع ارزشمند نظیر خاک حاصلخیز، جنگل ها و مراتع باید به صورت جدی دنبال شود و با زمین خواری که یکی از مشکلات جدی است نیز مبارزه شود و در این راستا روستاییان نیز باید کمک کنند که زمین های حاصلخیز کشاورزی به دست عده ای سودجو تغییر کاربری پیدا نکند.

معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مراتع حاصلخیز نباید از دست ملت ایران خارج شود و باید از جنگل ها که جزء سرمایه های بزرگ کشور هستند نیز به طور جدی حفاظت شود، خاطرنشان کرد: دولت برای مقابله با هر سه چالش آب، محیط زیست و بیکاری برنامه های دقیقی تدوین کرده و تلاش می کند که این چالش ها را از میان بردارد.

جهانگیری بر ضرورت توجه به خدمات مورد نیاز روستاییان و عشایر تأکید کرد و گفت: خوشبختانه در بخش راه روستایی امروز 92 درصد جمعیت روستایی کشور از راه آسفالت مناسب برخوردار هستند.

وی همچنین با بیان اینکه روستاییان نیازمند برخورداری از آب آشامیدنی سالم هستند، گفت: سال گذشته از منابع صندوق توسعه ملی 500 میلیون دلار و امسال نیز 300 میلیون دلار برای تأمین آب شرب روستایی هزینه شد و سال گذشته به 2950 روستا یعنی معادل ده سال قبل آبرسانی شد.

جهانگیری گازرسانی و تکمیل شبکه گاز در روستاها را از دیگر برنامه های در دستور کار دولت عنوان کرد و افزود: امروز 77 درصد جمعیت روستایی و 61 درصد روستاهای بالای 20 خانوار از نعمت گاز برخوردار هستند و در تمام روستاها خانه های بهداشت و شبکه درمان نیز وجود دارد و تکمیل خدمات بهداشتی و درمانی در روستاها از اولویت های دولت است.

وی همچنین با اشاره به پوشش خدمات اینترنت پرسرعت در روستاها گفت: برای اینکه مردم و فرزندان تحصیلکرده روستایی و عشایر بتوانند از اینترنت استفاده کنند اقدامات خوبی صورت گرفته و در حال حاضر 26800 روستا از این امکان بهره مند هستند.

جهانگیری با اشاره به ظرفیت های گردشگری و بوم گردی در برخی روستاهای کشور گفت: هر روستایی می تواند با استفاده از اینترنت و شبکه های اجتماعی، جاذبه های گردشگری خود را معرفی کند و استانداران سراسر کشور نیز باید به این موضوع توجه جدی داشته باشند چرا که گردشگری و بوم گردی می تواند زمینه اشتغال زایی و درآمدزایی را در روستاها فراهم کند.

معاون اول رئیس جمهور در ادامه سخنان خود از اختصاص منابع مورد نیاز برای سرمایه گذاری در روستاها و اعطای تسهیلات برای اجرای پروژه های روستایی خبر داد و اظهار داشت: حدود 6 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی و 6 هزار میلیارد تومان از منابع بانک ها و مؤسسات بانکی با نرخ سود پایین در نظر گرفته شده تا در روستاها سرمایه گذاری شود .

وی افزود: نرخ سود این تسهیلات در روستاهای مناطق مرزی کشور 4 درصد، در سایر روستاها 6 درصد و برای فعالیت شرکت های دانش بنیان در روستاها نیز 4 درصد در نظر گرفته شده است و این منابع مالی می تواند جهش مناسب اقتصادی در مناطق روستایی و عشایری کشور ایجاد کند.

جهانگیری ادامه داد: بخش خصوصی علاقمند به روستاها می تواند از این تسهیلات استفاده کند اما باید در نظر داشته باشیم که نباید برخی افراد به بهانه استفاده از تسهیلات وارد روستاها شوند ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم که طرح هایی باید در روستاها اجرا شود که مکمل ظرفیت های روستایی باشد.

در این مراسم با حضور معاون اول رئیس جمهور از سامانه جامع آمار و اطلاعات روستایی و نیز طرح ویژه ارایه خدمات فرهنگی به عشایر رونمایی شد.

سید ابوالفضل رضوی معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور هم در این مراسم با اشاره به وعده رئیس جمهور و دستور معاون اول رئیس جمهور برای ساماندهی وضعیت استخدامی دهیاران کشور گفت: متأسفانه سازمان امور اداری و استخدامی تا کنون اقدامی جدی انجام نداده و لازم است برای امنیت خاطر دهیاران که در واقع مدیران توسعه روستاها هستند توجه جدی به این امر مهم صورت گیرد.

رضوی با بیان اینکه نظام برنامه ریزی کشور، نظامی بزرگ گرا و شهرگرا است، گفت: نظام برنامه ریزی کشور روستاگریز است و این در حالی است که پایگاه رشد اقتصادی کشور مردم ساکن در روستاها و عشایر هستند که قطرات اقیانوس اقتصاد کشور را تشکیل می دهند.

وی خواستار افزایش اعتبارات روستایی شد و افزود: متأسفانه وزارت راه و شهرسازی معاونت راه روستایی را حذف کرده که از دولت درخواست داریم این معاونت مجدداً احیا شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور همچنین با اشاره به لایحه دوفوریتی استفاده از منابع صندوق توسعه ملی به میزان 5/1 میلیارد دلار در روستاها گفت: انتظار داشتیم که این لایحه سال 95 در مجلس شورای اسلامی تصویب شود اما در هر صورت در شهریور سال جاری به تصویب رسید و در حال حاضر در حال تدوین آیین نامه آن با مشارکت دستگاه های اجرایی متولی هستیم.

گفتنی است در این مراسم تعدادی از نمایندگان جامعه روستایی نظرات و دیدگاه های خود را مطرح کردند و پیشنهاداتی در جهت ارتقاء وضعیت روستاها دادند.