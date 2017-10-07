۵۳۵ موکب در جنوب غرب خوزستان ۲ هزار بار پایش بهداشتی شدند

جعفر ربیهاوی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به سنت حسنه اطعام و توزیع نذری در ایام محرم افزود: پایش ها به منظور نظارت بهداشتی بر مواد غذایی و آشامیدنی توزیعی توسط حسینیه ها، مواکب، تکایا و ایستگاههای صلواتی فعال در سطح شهرستانهای تابع این دانشکده (آبادان، خرمشهر و شادگان) توسط کارشنایان بهداشت محیط معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی آبادان انجام شد.



به گفته وی، در ماموریتهای بهداشتی انجام شده کارشناسان اقداماتی همچون پایش محل، کنترل کیفی آب آشامیدنی، کنترل مواد غذایی، آموزش متولیان و خادمان و نظارت بر ذبح و طبخ و توزیع انجام شد.



وی اظهار کرد: در ایام یاد شده بیش از ۱۰ تیم بازرسی مجهز به دستگاه های پرتابل سنجش و ارزیابی مواد غذایی و آشامیدنی در سطح شهرستانهای آبادان، خرمشهر و شادگان نسبت به پایش ۵۳۵ موکب اقدام شد.



مدیر سلامت محیط دانشکده علوم پزشکی آبادان از نظارت بر ۱۴ مورد توزیع مواد غذایی و ۲۱۸ مورد نمونه برداری از از مواد غذایی به عنوان برخی دیگر از اقدامات انجام شده نام برد و تصریح کرد: براساس نتایج حاصله در این پایش ها، ۱۴۸ کیلوگرم مواد غذایی غیرقابل مصرف کشف و معدون شد.



ربیهاوی گفت: همچنین بیش از۵۰ ایستگاه صلواتی توزیع نذورات پایش و ۱۸۲ جلسه آموزشی در این باره با آنان برگزار شد.



وی افزود: به منظور کنترل آب مصرفی یک هزار و ۳۸۰ مورد کلرسنجی از شبکه آب مصرفی محل های پرتردد و مواکب انجام شد ضمن آنکه ۴۵ نمونه برداشت شده از آب آشامیدنی برای انجام آزمایشهای باکتریولوژی به آزمایشگاههای تخصصی ارسال شد.



وی اظهار کرد: نظارتها تا پایان ایام سوگواری و همزمان با فعالیت مردم خیر به منظور تامین سلامت عزاداران حسینی ادامه دارد.



وی سامانه ۲۴ساعته ۱۹۴ را بهترین پل ارتباطی برای ارائه گزارشات مردمی از مشکلات بهداشتی در سطح شهر خواند.