مهاجرت بیش از 100 هزار عراقی در هر ماه به اردن و سوریه / بغداد مرکز عملیاتهای تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آمریکایی "تایمز"، شمار تلفات شهروندان عراقی در ناآرامی ها و خشونتهای ماه اکتبر به سه هزار و 709 نفر رسید؛ در حالی که این میزان در ماه سپتامبر سه هزار و 345 نفر بوده است.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، پیش از این بیشترین میزان کشته شدگان عراقی مربوط به ماه جولای با سه هزارو 590 نفر بود.

بر همین اساس پس از بمباران شهر مذهبی سامرا در ماه فوریه تا کنون بیش از 418 هزار و 392 خانوارعراقی منازل خود را از دست داده و آواره شده اند.

این گزارش همچنین می افزاید: در هر ماه بیش از 100 هزار عراقی به کشورهای اردن و سوریه مهاجرت می کنند که این میزان از مارس 2003 یعنی زمان حمله آمریکا تا کنو ن رقمی بالغ بر یک میلیون و 600 هزار عراقی را شامل می شود.

بر اساس این گزارش، بغداد به مرکزعملیات های تروریستی تبدیل شده به طوری که بیش از 5 هزار مورد از فتل های ماه های اکتبر و سپتامبر در بغداد رخ داده است.

این گزارش در پایان آورده است : تعصبات فرقه ای دلیل اصلی افزایش خشونت ها در عراق است.

یاد آور می شود چندی پیش وزیر بهداشت عراق در یک مصاحبه اعلام کرده بود که از زمان حمله آمریکا به عراق بیش از 150 هزار عراقی کشته شده اند.